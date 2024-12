Ministro Santiváñez llama "basuras" a delincuentes extranjeros: Qué más no quisiera botarlos

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, se refirió al problema de la delincuencia en el Perú que es perpetrada por personas del extranjero. Declaró le gustaría poder librarse de dicha problemática de manera efectiva; además catalogó a los criminales como basura por sus actividades trasgresoras en el Perú.

Como se recuerda, las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela se encuentran distantes e incluso su embajada en nuestro país actualmente se encuentra inactiva desde que el gobierno de Dina Boluarte no reconoció el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones en el país llanero.

Por ello, Juan José Santiváñez aseguró que este es un escollo clave en la lucha contra la delincuencia perpetrada ya que se han realizado intentos en el pasado como enviar un avión con delincuentes venezolanos, el cuál fue rechazado.

"Aquí nosotros tenemos una problemática internacional. Que más no quisiera yo que a los delincuentes de otro nacionalidad pudiéramos agarrarlos y botarlos como la basura que son. Lamentablemente, su propio país no recibe a esas basuras. No se lo ha recibido a Chile, que mandó un avión repleto de delincuentes y no se lo recibieron, nosotros hemos mandado un avión y tampoco lo recibieron. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir generando la persecución del delito", inició.