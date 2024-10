Maricarmen Alva justifica Congreso vació durante interpelación a Santiváñez: "Las sesiones son semipresenciales"

Este último miércoles 2 de octubre, Juan José Santiváñez acudió al Pleno del Congreso de la República para enfrentar el pliego interpelatorio por diversos temas. Entre ellos destacan los audios difundidos por el capitán 'culebra', el supuesto pedido de Dina Boluarte de desactivar la Divian y su accionar frente a la inseguridad que atraviesa el Perú.

A pesar que la visita del titular de la cartera del Interior generaba gran expectativa en los medios y la opinión pública, el hemiciclo del parlamento lucía casi vacío cuando el integrante del gabinete daba sus respuestas. Fueron varias horas donde se observaron diversos escaños completamente libres y solo se alcanzaba a contar entre 10 o 20 congresistas.

Para referirse a ello, María del Carmen Alva conversó con Canal N e intento justificar la escaza presencia de parlamentarios durante la interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Lejos de hacer un mea culpa, la parlamentaria de Acción Popular aseguró que este tipo de hechos suelen darse ya que las sesiones del poder legislativo son semipresenciales.

Por ello, la madre de la patria precisó tener conocimiento de todo lo que dijo el titular de la cartera del Interior pese a no estar presente en el hemiciclo.

A su vez, la congresista aseguró que ya contaba con reuniones pactadas con anterioridad por lo que no pudo estar presente en esta interpelación a Santiváñez.

"En mi caso también teníamos una reunión después de la semana de representación con el ministro de Agricultura acerca de los incendios forestales que también ya estaba programada con anterioridad. No es que la gente no quiera ir o no le interese, porque todos tienen que ponerse al día si no llegaron a estar o no escuchar. No es no interés, al ser semipresencial ellos están en su oficina escuchando", añadió.