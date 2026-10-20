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Crimen
Víctima deja tres niños

Asesinan a madre de tres niños en Huaral minutos después de dejar a su hijo en colegio

La Policía Nacional halló siete casquillos de bala en la prolongación Morales Bermúdez. Familiares de Kelly Valdivia Chigne afirman que un sujeto con alias de Chato estaría vinculado al ataque.

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Vecinos del pasaje Colán exigen más cámaras de videovigilancia Roger García

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 20/10/2026

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La provincia de Huaral fue el escenario de un nuevo hecho de sangre que cobró la vida de Kelly Valdivia Chigne en plena vía pública. El crimen ocurrió a plena luz del día luego de que la víctima dejara a su menor hijo en su centro educativo. Este suceso generó un impacto inmediato entre los vecinos de la zona.

Ante ello, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron a la prolongación Morales Bermúdez para iniciar las primeras diligencias. Cabe mencionar que la mujer intentó resguardarse en su vehículo al notar el peligro, pero fue alcanzada por los disparos que acabaron con su vida.

Madre de tres hijos fue asesinada

Las autoridades identificaron a la víctima mortal de este ataque armado como Kelly Valdivia Chigne, madre de tres niños. Sus familiares señalaron que la mujer se dedicaba al préstamo de dinero en la localidad.

Los peritos de criminalística hallaron hasta siete casquillos de bala en la escena del crimen, situada cerca de la Capilla Virgen de Fátima. Además, las versiones preliminares recabadas por los agentes apuntan a un sujeto conocido con el alias de Chato, quien estaría presuntamente vinculado con este asesinato y viene siendo buscado por las fuerzas del orden.

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Vecinos de Huaral exigen mayor patrullaje en la zona

Tras confirmarse el deceso, los residentes de la prolongación Morales Bermúdez expresaron su preocupación frente a la inseguridad en las calles. La comunidad solicitó la intervención inmediata de las autoridades para implementar medidas preventivas concretas.

Entre los requerimientos de la población destacan la pronta instalación de cámaras de videovigilancia, así como una mejor iluminación en los puntos del sector. Asimismo, pidieron el fortalecimiento del patrullaje de la Policía Nacional para prevenir futuros crímenes que afecten la tranquilidad del vecindario.

Por el momento, la información oficial se mantiene en etapa preliminar mientras el Ministerio Público recaba los indicios necesarios. Se espera que los resultados de las investigaciones detallen las circunstancias previas de la balacera y brinden respuestas claras a los familiares.

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