Capturan en Huachipa al presunto autor intelectual de triple feminicidio en Argentina

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional detuvo en Lima a Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años, ciudadano peruano requerido por la Justicia argentina por el triple feminicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

El detenido es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", procesado en Argentina por su presunta participación en el crimen ocurrido en septiembre de 2025.

Momento en el que es retenido por las autoridades

Valverde fue intervenido cerca del centro bancario Compartamos, en la zona de Huachipa. Según la información difundida por La Nación, el sospechoso utilizaba la identidad falsa de Miguel Gerardo Celestino Timana, correspondiente a un ciudadano registrado en Reniec, con el objetivo de evadir a las autoridades.

PNP detiene a Luis Alan Valverde Rodríguez, presunto autor intelectual del crimen

Señalado como presunto líder

Conocido como "Papá" o "Lima", Valverde es señalado como uno de los presuntos líderes de la banda investigada por los homicidios de las tres jóvenes. La Justicia argentina considera que tuvo un rol predominante en la estructura que habría planificado y ejecutado el crimen. El juez federal Jorge Rodríguez había dispuesto la orden de captura internacional contra el investigado el mes pasado.

Crimen ocurrió en 2025 y sería un ajuste de cuentas

Las víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez la noche del 19 de septiembre de 2025. Según la investigación, el traslado habría sido una trampa. Las víctimas fueron llevadas a una vivienda en Florencio Varela, donde habrían sido retenidas, torturadas y asesinadas.

Localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires

El posible móvil del crimen sería una venganza por el presunto robo de 30 kilos de cocaína cometido por un conocido de una de las víctimas, aunque esta hipótesis forma parte de una investigación en curso.

Papel atribuido a "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano, "Pequeño J", fue detenido en Perú y luego extraditado a Argentina. La Justicia de ese país lo procesó con prisión preventiva por homicidio agravado, con el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, en tres hechos.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", sobrino de Luis Alan Valverde

Según la resolución judicial, "Pequeño J" habría realizado aportes esenciales en distintas fases del presunto plan criminal: la planificación, la captación y traslado de las jóvenes, la preparación del lugar de cautiverio y el control de las víctimas antes de los asesinatos.