Feminicidio en Pachacámac: dictan 7 días de detención preliminar para sujeto que confesó asesinato de su expareja

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un nuevo caso de feminicidio ha enlutado al distrito de Pachacámac. Glenda Vicuña Matías, de 34 años, fue asesinada al interior de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Alto Mirador. El ataque ocurrió cerca del mediodía del viernes 9 de octubre, luego de que el agresor, identificado como Wilber Cóndor Roque (40), trasladara a sus tres hijos al colegio.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú, ambos sostuvieron una discusión debido a que la mujer se negó rotundamente a retomar la relación sentimental, tras lo cual el sujeto la atacó con un pelador de papas y dos cuchillos, causándole la muerte por graves lesiones en el cuello y la región cervical.

Confesión y entrega a las autoridades

Tras cometer el crimen, el feminicida permaneció en el inmueble, donde incluso se habría aseado y cambiado de ropa junto al cuerpo de la víctima. Posteriormente, se comunicó directamente con la hermana de Glenda Vicuña para confesar el asesinato con la cruda y simple frase: "Le maté a tu hermana".

Minutos después, el sujeto acudió por propia voluntad a la comisaría de José Gálvez, donde admitió su responsabilidad y quedó inmediatamente detenido en flagrancia.

Acciones del Ministerio Público y detención preliminar

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lurín inició una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio.

Gracias a las gestiones del despacho fiscal, el Juzgado de Turno Permanente de Lima Sur dictó la medida de detención preliminar judicial por el plazo de 7 días contra el investigado, lo que permitirá consolidar las diligencias urgentes, como el recojo de evidencias periciales, las declaraciones testimoniales y la visualización de equipos celulares.

Asimismo, la fiscalía ha solicitado medidas de protección inmediatas para salvaguardar el bienestar de los tres menores de edad que la pareja tuvo durante su relación.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lurín logró la detención preliminar de Wilber Roque (40), investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de G. V., ocurrido en Pachacámac. También se solicitaron medidas de protección para sus tres hijos menores de edad. https://t.co/3ywrddDiqx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 12, 2026

Antecedentes y clamor familiar

Los familiares de la víctima señalaron que la pareja se encontraba separada desde hace dos años. De acuerdo con el testimonio de la madre de Glenda, la decisión de terminar el vínculo estuvo motivada por conflictos constantes derivados de presuntos problemas de ludopatía y consumo de alcohol por parte del investigado, sumado a que la agraviada era el principal sostén económico del hogar y de sus hijos.

Ahora, los deudos exigen que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable y que la medida restrictiva se convierta en prisión preventiva para evitar que el crimen quede en la impunidad, reflejando, una vez más, la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta frente a la violencia de género en el país.