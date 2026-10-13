PNP captura a 'Papá', tío de 'Pequeño J', en Huachipa: estaría implicado en triple crimen en Argentina

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Luis Alan Valverde Rodríguez, alias 'Papá', en Huachipa. El sujeto es tío del sicario peruano 'Pequeño J' y es sindicado como uno de los involucrados en el triple crimen en Florencia Varela, Argentina, por el que su sobrino hoy purga condena.

Cae tío de 'Pequeño J' en Huachipa

La intervención fue realizada por agentes de la División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP en la citada zona del distrito de Lurigancho - Chosica y se notificó de manera inmediata a la Policía Federal de Argentina (PFA).

El hombre de 40 años contaba con una orden de captura internacional y una notificación roja emtida en setiembre por el delito de homicidio agravado. Durante su detención el acusado intentó presentar un documento de identidad que contenía datos presuntamente falsos por lo que será objeto de investigación. Intentó evadir que lo atrapen identificándose como Miguel Celestino presentando tanto el DNI con su foto.

Valverde Rodríguez era uno de los más buscados de Argentina y es señalado como cabecilla de la organización que secuestró, torturó y transmitió en vivo en redes sociales el triple homicidio de la ciudadanas argentinas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025.

Antecedentes de alias 'Papá' y su próxima extradición a Argentina

Además, según la Policía, sería líder del clan delincuencial denominado 'Valverde', que traficaba cocaína en Argentina. Es originario de La Libertad y ya en el 2013 había sido capturado por las fuerzas del orden presentado bajo el alias de 'Serranasho', presunto líder de la banda criminal Los Injertos de Nuevo Jerusalén, que se dedicaba a la extorsión.

También alias 'Papá' estuvo preso en el penal El Milagro, entre los años 2007 y 2020, por el delito de robo agravado. Ahora luego de su intervención se prevé que sea puesto a disposición del Juzgado de Turno de Lima Este y posteriormente recluido en un centro penitenciario para finalmente ser extraditado a Argentina donde quedará a disposición del expediente del triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela.

En Huachipa, los agentes de la División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP detuvieron a a Luis Alan Valverde Rodríguez, alias 'Papá'. El sujeto es tío del sicario peruano 'Pequeño J' y estaría implicado en un triple crimen en Argentina, por el cual su sobrino cumple condena.