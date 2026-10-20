Chorrillos: delincuente intenta secuestrar a empresario pero balea a su cómplice y escapa

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un intento de secuestro en Chorrillos terminó con uno de los presuntos delincuentes herido de bala por su propio compañero. El ataque ocurrió la mañana del martes 20 de octubre, cuando un empresario fue interceptado por sujetos armados en la urbanización Delicias de Villa. Los implicados escaparon tras el disparo.

Intento de secuestro en Chorrillos terminó con un delincuente herido

El hecho se registró aproximadamente a las 7:50 de la mañana en la avenida Cordillera Negra. Según los primeros reportes difundidos por ATV Noticias, el empresario llegó en una camioneta acompañado de una mujer. Cuando se disponía a bajar del vehículo, varios sujetos lo interceptaron para llevárselo por la fuerza.

Los atacantes intentaron obligar al empresario a subir a un automóvil, lo que provocó un forcejeo. En medio del enfrentamiento, uno de los sujetos efectuó un disparo que terminó impactando en el cuello de su propio cómplice. Tras lo ocurrido, los demás involucrados abandonaron el lugar y escaparon.

El delincuente herido fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, donde, según según reportó ATV Noticias, permanecía en estado grave y con pronóstico reservado. Hasta el momento, los datos publicados no permiten establecer de manera independiente su identidad ni confirmar oficialmente su evolución médica.

Empresario denunció el ataque y la Policía investiga

Después del intento de secuestro, el empresario y sus familiares acudieron a la Depincri de Chorrillos para denunciar lo sucedido. Las autoridades deberán esclarecer cómo se organizó el ataque, identificar a los participantes y determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo contra uno de los presuntos secuestradores.

Según la cobertura de ATV Noticias, los sujetos llegaron en un automóvil y una motocicleta, de acuerdo con la descripción difundida sobre el incidente. La cantidad exacta de participantes debe mantenerse como información preliminar, pues las publicaciones consultadas presentan diferencias en la descripción del grupo que intervino.

Los familiares del empresario también señalaron que no había recibido amenazas ni sufrido atentados previos, según la información reportados por otros medios. Este dato forma parte de las versiones difundidas sobre el caso y deberá ser contrastado durante las diligencias correspondientes.

El caso del intento de secuestro en Chorrillos permanece sujeto a investigación. La denuncia presentada por el empresario, la atención médica del sospechoso herido y la búsqueda de los demás implicados forman parte de los principales hechos relacionados con el ataque ocurrido en Delicias de Villa.