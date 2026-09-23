Caso Jenss Lara: detenido por secuestro de empresario y masacre en Trujillo queda en libertad

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

José Miguel Chérrepe Dávila, investigado por su presunta participación en el secuestro del empresario Jenss Lara y la masacre registrada en Trujillo, quedó en libertad bajo comparecencia con restricciones. La decisión fue adoptada por el Poder Judicial tras la audiencia realizada el 22 de septiembre.

Juzgado impone restricciones

Chérrepe Dávila permanecía en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desde donde será puesto en libertad para continuar afrontando el proceso judicial. La medida tendrá una duración de 36 meses, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias del caso.

A diferencia de otros investigados, el Poder Judicial no dictó prisión preventiva contra Chérrepe Dávila. Según información difundida durante la audiencia, su situación procesal fue evaluada de manera diferenciada dentro de la investigación por el secuestro y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

La comparecencia con restricciones no implica el cierre de las investigaciones ni determina responsabilidad penal. El investigado seguirá sujeto al proceso y deberá cumplir las disposiciones ordenadas por las autoridades judiciales.

Deberá cumplir reglas conducta

Entre las obligaciones impuestas figura la presentación de su domicilio ante las autoridades en un plazo máximo de tres días hábiles. Esta medida permitirá verificar su lugar de residencia durante el periodo en que continúen las diligencias fiscales.

Asimismo, Chérrepe Dávila tendrá prohibido acercarse a los testigos y a otras personas vinculadas con el caso. También deberá abstenerse de establecer comunicación con los demás imputados, con el propósito de evitar posibles interferencias en la investigación.

El investigado deberá acudir cada vez que sea citado por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Su presencia será obligatoria en las diligencias que se programen durante el proceso, incluso si se encuentra en libertad.

Incumplimiento tendría consecuencias

Las reglas de conducta deberán ser respetadas durante los 36 meses de vigencia de la medida. Si Chérrepe Dávila incumple alguna de las disposiciones, las autoridades podrían solicitar una modificación de su situación jurídica.

El caso está relacionado con el secuestro del empresario Jenss Lara y la muerte de cuatro personas, hechos que son investigados por el Ministerio Público. La Fiscalía continúa recopilando elementos para establecer el grado de participación de cada implicado.

La decisión judicial permite que Chérrepe Dávila afronte la investigación fuera de un centro de detención. Sin embargo, deberá permanecer sometido a controles, cumplir las restricciones y responder ante las autoridades por el caso que se investiga en Trujillo.