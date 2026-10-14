SJL: Colectivero es asesinado a balazos por extorsionador y compañeros anuncian paralización ante amenazas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un colectivero informal de 23 años fue asesinado a balazos por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en San Juan de Lurigancho (SJL). Tras el crimen, sus compañeros denunciaron que varias bandas criminales los extorsionan y anunciaron que suspenderán sus actividades ante el temor de convertirse en nuevas víctimas.

Asesina chofer de colectivo en SJL

El ataque ocurrió cerca de las 7:50 p. m. de ayer, en la cuadra 15 de la avenida Central, cuando el conductor cubría su ruta habitual desde el Mercado 10 de Canto Grande hasta Jicamarca. Las cámaras de seguridad captaron los movimientos del presunto sicario, quien vestía un buzo color vino, una polera oscura, una gorra blanca y llevaba una mochila.

Según las imágenes, el sujeto descendió de una miniván azul y se acercó a la ventana del copiloto, desde donde disparó hasta en tres oportunidades contra el conductor. Tras perpetrar el ataque, huyó corriendo por un pasaje, mientras la víctima permanecía gravemente herida dentro de la unidad.

Otra cámara de vigilancia registró la presunta fuga de los implicados. El atacante llegó hasta el cruce de las calles Los Abogados y Cirujanos, donde lo esperaba un cómplice que había llegado minutos antes en bicicleta. Ambos se encontraron en el lugar y, presuntamente, el segundo sujeto le entregó el arma de fuego utilizada en el asesinato.

Posteriormente, el autor de los disparos dejó caer su mochila, tomó la bicicleta y huyó por la calle Cirujanos, mientras que su presunto cómplice se retiró caminando. En tanto, la víctima, identificada como Santiago Rodríguez Hinostroza, fue trasladada al hospital 10 de Canto Grande, donde los médicos confirmaron su fallecimiento .

Colectiveros denuncian extorsiones y anuncian paralización

Los compañeros de Santiago Rodríguez denunciaron que son víctimas de extorsiones por parte de más de tres bandas criminales, cuyos integrantes les exigen pagos de dinero para permitirles continuar trabajando. Asimismo, señalaron que el asesinato ha incrementado el temor entre los conductores, algunos de los cuales ya habrían abandonado sus labores por las amenazas.

Uno de los trabajadores indicó que los conductores de la ruta C, un grupo de aproximadamente 25 choferes, paralizarán sus actividades al día siguiente del crimen. La decisión busca expresar su rechazo a la inseguridad y evitar que más trabajadores pierdan la vida por negarse a pagar las sumas exigidas por los delincuentes.

"Nosotros íbamos a seguir saliendo, pero vamos a parar, realizar nuestras actividades. Casi la mayoría hemos pensado dejar de trabajar desde la vez pasada que pasó algo similar . Unos ocho o 10 ya se han retirado porque hay un tema de extorsión . A ellos no les interesa si les pagas o no, si te piden un poco más y te niegas, te mandan a matar", declaró.

🔴🔵 SJL: Colectivero es asesinado a balazos por falso pasajero mientras realizaba su ruta 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5. https://t.co/njw2EPMmVg — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2026

El crimen también ha generado preocupación entre los vecinos y pasajeros que utilizan diariamente esta ruta. Los usuarios exigieron mayor seguridad y denunciaron sentirse abandonados por las autoridades ante el avance de la delincuencia.

"Se vive muy triste en el Perú porque ya no hay defensas. Ya no podemos quejarnos a nadie porque la misma justicia lo están comprando, todos los días matan", manifestó una pasajera.

Es así que, el asesinato del chofer evidencia la creciente vulnerabilidad de los colectiveros frente a las extorsiones y la violencia criminal en San Juan de Lurigancho. La paralización anunciada por sus compañeros refleja la desesperación de quienes arriesgan sus vidas para trabajar. Mientras tanto, los vecinos exigen acciones concretas para recuperar la seguridad ciudadana.