Hombre fue asesinado durante 'piques' ilegales en el Callao: Enfrentamiento entre jóvenes desató balacera

En el Callao, un hombre de nacionalidad venezolana que se encontraba realizando 'piques' ilegales, perdió la vida tras ser impactado por disparos producto de una balacera en plena avenida Canta Callao.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho criminal ocurrió durante horas de la madrugada de este sábado 14 de junio, en la avenida Canta Callao. Los testigos indicaron que el enfrentamiento fue entre los mismos que realizaban dicha actividad.

En tal sentido, se conoció que el varón a bordo de su moto lineal se encontraba estacionado frente al local de un distribuidor de gas ubicado en el sector de Las Brisas de Santa Rosa. Este se encontraba acompañado de varios jóvenes que formaron un grupo de aproximadamente 100 personas.

Los varones que también tenían motocicletas se unieron y realizaron varias maniobras temerarias conocidas como 'piques' ilegales; mientras esto ocurría de pronto, inició un enfrentamiento armado, según detallaron los vecinos de la zona.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y mantuvo diálogo con algunos vecinos que, a pesar de la hora, se levantaron a ver lo ocurrido. Según precisaron escucharon hasta cinco disparos de bala.

Cabe mencionar que, la víctima fue trasladada hacia el Hospital Jesús del Norte, en donde los médicos certificaron su fallecimiento. Hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística con la finalidad de realizar las diligencias de ley correspondientes.

Según información policial, el hecho de sangre ocurrió en menos de 24 horas de haberse ampliado el estado de emergencia en Lima y Callao. Al respecto, los vecinos indicaron que esta no sería la primera vez que ocurre un acto criminal en la zona.

Además, denunciaron que, jóvenes se juntan para realizar carreras clandestinas durante los fines de semana, perturbando la tranquilidad de los moradores. Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades para una inmediata intervención policial.

"Son cantidades, como casi 500 motos lineales que vienen. Todos los viernes a las 12 am empiezan hasta las 5 am del sábado. Últimamente, ya no son piques, vienen con carros y se ponen a tomar con una bulla inmensamente fuerte. Otros días que son los piques de autos de alta gama son los miércoles en la noche", precisó una vecina.