Santa Anita: Fiscalía investiga a hombre por presunto feminicidio y parricidio tras ataque con arma de fuego

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) inició diligencias preliminares contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y parricidio, luego de un violento hecho registrado en este distrito.

Fiscalia investiga a hombre por feminicidio y parricidio

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita, donde Giuseppe Leonardi, de 43 años habría efectuado disparos con un arma de fuego contra su conviviente, una mujer de 49 años, y su hijo, de 22 años.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) investiga a Giuseppe Leonardi (43), quien habría disparado con un arma de fuego a su esposa e hijo. Se... pic.twitter.com/w2sAHhyc8x — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 31, 2026

En ese sentido, la intervención de las autoridades permitió la detención de Leonardi en flagrancia. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fiscal determino medidas de acción para aclarar los hechos

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa se encuentra a cargo de las diligencias y dispuso una serie de acciones urgentes para esclarecer lo ocurrido.

Entre las medidas contempladas se encuentra la entrevista única en cámara Gesell de una menor de edad que habría presenciado los hechos, así como la toma de declaraciones a familiares y al personal policial que intervino en la emergencia.

Asimismo, la Fiscalía ordenó la realización de las pericias correspondientes y la declaración del detenido, además de otras diligencias destinadas a recopilar elementos que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Menor de edad habría presenciado el hecho

Uno de los aspectos que genera especial atención en la investigación es la presencia de una adolescente de 17 años, quien sería hija de las víctimas y habría presenciado el ataque.

Frente a esta situación, el Ministerio Público informó que ya se vienen gestionando las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad y brindarle atención durante el desarrollo de las investigaciones.

Las diligencias preliminares permitirán determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer las circunstancias del ataque y reunir los elementos necesarios para que la Fiscalía adopte las decisiones que correspondan conforme avance el proceso.

Finalmente, con esta orden, el Ministerio Público continúa con las investigaciones mientras el detenido permanece a disposición de las autoridades competentes, en el marco de las diligencias iniciadas por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio por un violento ataque a su conviviente y su hijo en el distrito de Santa Anita.