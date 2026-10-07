07/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¿Celos en plena fiesta de cumpleaños? Una mujer protagonizó una inesperada escena luego de que su esposo le diera la primera rebanada de torta a su amiga en vez de a ella. El caso se volvió viral y generó el debate en las redes sociales.

Cumpleaños terminó en discusión ¿por celos?

Muchas parejas demuestran su amor a través de imágenes y videos compartidos en sus redes sociales. Es así como una de ellas sorprendió a todos, pero debido a que un momento que debía ser inolvidable para celebrar un año más de vida se convirtió en una escena que se volvió viral en Brasil.

Pues bien, de acuerdo al material audiovisual compartido en distintas plataformas se logra visualizar a un hombre rodeado de amigos y familiares, celebrando su cumpleaños. En la fiesta también había una torta sobre la mesa con las velas encendidas para cantarle el tradicional "Happy Birthday".

Tras soplar las velas, como suele suceder en este tipo de reuniones, llegó el momento de cortar la torta y repartir las primeras porciones entre los invitados. Sin embargo, lo que debía ser una amena reunión para agasajar al cumpleañero se tornó en un escenario de discusión de pareja.

Mujer y su inesperada reacción contra su esposo

La fiesta tomó un giro inesperado cuando el esposo decidió entregar la primera rebanada a una amiga. Este detalle habría provocado la molestia de su pareja, quien reaccionó al notar que otra mujer recibía la primera porción.

El gesto, que para algunas personas podría parecer insignificante, fue interpretado de una manera diferente por la cumpleañera. Su reacción generó sorpresa entre los presentes y convirtió un momento habitual de la celebración en una situación comentada por los invitados.

La mujer se abalanzó hacia su esposo y comenzó a reclamarle y darle algunos golpes por no haberla priorizado al momento de darle la porción de torta.

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones. Mientras algunos consideraron comprensible que la mujer se sintiera incómoda por el gesto de su pareja, otros señalaron que entregar la primera porción de torta a una amiga no necesariamente representa una falta de respeto dentro de una relación.

"La pareja estaba mirando mucho a la otra", "atrevido", "por eso es mejor estar soltera", "la esposa esperando su pedazo de torta super segura y ¿este se lo da a amiguita? No se vale", expresaron los internautas.

De esa manera, el video que viene circulando en redes sociales donde se ve a una mujer reaccionar contra su esposo por darle la primera porción de torta a una amiga en su cumpleaños sigue generando el debate.