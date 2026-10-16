Taxista es acribillado en la avenida Colonial mientras trasladaba pasajeros y no descartan ajuste de cuentas

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista de 32 años fue asesinado a balazos cuando trasladaba a dos mujeres y un menor de edad por la avenida Óscar R. Benavides, conocida como Colonial, cerca del cruce con la avenida Universitaria. El conductor fue interceptado por un vehículo rojo desde el que le dispararon en reiteradas ocasiones. La Policía no descarta un presunto ajuste de cuentas.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando la víctima, identificada como Alejandro Temoche Valdez, conducía un automóvil negro desde el Callao con dirección a Lima. Según la información policial, el hombre llevaba a tres pasajeros a bordo cuando fue atacado por sujetos que se desplazaban en otro vehículo y abrieron fuego directamente contra él.

Tras recibir los disparos, el taxista intentó continuar manejando su unidad para alejarse del lugar del ataque. Sin embargo, avanzó solo unos metros antes de perder el control y terminar chocando contra la berma central de la avenida, donde se encuentran las rejas que dividen ambos sentidos de la vía. El impacto dejó el automóvil detenido a un lado de la transitada arteria.

La víctima fue identificada como Alejandro Temoche Valdez, de 32 años, quien, de acuerdo con la información proporcionada, contaba con una requisitoria vigente por el presunto delito de receptación. Este antecedente será uno de los datos que las autoridades deberán considerar durante las investigaciones, aunque todavía no se ha establecido el móvil del asesinato ni la identidad de los responsables.

Las dos mujeres y el menor de edad que viajaban en el automóvil sobrevivieron al ataque y fueron quienes alertaron a la Policía Nacional sobre lo ocurrido. Sus testimonios podrían resultar importantes para reconstruir la secuencia del crimen y aportar información que permita identificar a los ocupantes del vehículo rojo que interceptó al taxista mientras realizaba su recorrido.

Alrededor de las 9:00 p. m., el cuerpo del conductor todavía permanecía en el interior del automóvil. La zona había sido acordonada con cintas amarillas para facilitar las diligencias correspondientes. Hasta el lugar también llegaron familiares del fallecido, quienes conversaron con los agentes policiales, pero prefirieron no brindar declaraciones a la prensa.

Asimismo, peritos de Criminalística acudieron a la escena para realizar las diligencias necesarias, recoger evidencias y documentar las circunstancias del ataque antes del levantamiento del cadáver. La presencia de los especialistas y de los familiares generó expectativa entre los vecinos, quienes observaron consternados el despliegue policial en plena avenida Colonial.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan que el asesinato esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Como parte de las diligencias, la Policía solicitó a los vecinos que proporcionen imágenes de las cámaras de seguridad de sus viviendas, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que fue acribillado el taxista.