¿Se va Campos? Alianza Lima abre convocatoria para nuevos arqueros de cara a la temporada 2025

Alianza Lima, con la temporada 2025 en mente, busca reforzar la portería tras las críticas al rendimiento de Ángelo Campos. Como primer paso, el club abrió una convocatoria para encontrar nuevos arqueros, tanto para las categorías inferiores como para el primer equipo, con el objetivo de mejorar el rendimiento en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Convocatoria de arqueros

Alianza Lima ha dado un primer paso importante en su reestructuración institucional al abrir una convocatoria dirigida a arqueros de las categorías menores.

Esta convocatoria no está orientada al primer equipo, sino que busca descubrir nuevos talentos para las divisiones inferiores, con la esperanza de que algunos de ellos puedan integrarse a la plantilla principal en los próximos años.

La convocatoria está dirigida a arqueros nacidos entre 2008 y 2013, y el club ha señalado que las pruebas se realizarán el 1 de diciembre en el Campo Teófilo Cubillas, en La Victoria.

Según la información publicada por el club en sus redes sociales, las pruebas estarán divididas en tres horarios, dependiendo de la categoría: los arqueros de 2008 y 2009 serán evaluados a las 9:00 a.m., los de 2010 y 2011 a las 10:00 a.m., y los de 2012 y 2013 a las 11:00 a.m.

Los interesados deben registrarse antes del 29 de noviembre, fecha límite para inscripciones. Con esta iniciativa, Alianza Lima busca descubrir nuevas promesas para el futuro, siguiendo una estrategia a largo plazo que fortalecerá su competitividad en el fútbol nacional.

Posible fichaje de Rodrigo Formento

Además de la convocatoria a las categorías menores, la directiva de Alianza Lima está evaluando fichajes para reforzar el primer equipo. En este sentido, el club ha sido ofrecido un portero ítalo-uruguayo, Rodrigo Formento, quien ha jugado en equipos como River Plate y Cerro Largo de Uruguay.

La directiva blanquiazul lo está considerando como una opción para reforzar la portería de cara a la temporada 2025.

El futbolista será evaluado por el cuerpo técnico y la directiva para determinar si su perfil se ajusta a las necesidades del club. Rodrigo Formento podría ser la respuesta a las críticas a Ángelo Campos, quien ha recibido cuestionamientos por su desempeño en el último tramo de la temporada.

Aún no se ha confirmado su fichaje, pero Alianza Lima ya está tomando decisiones clave para asegurar un equipo competitivo para la Liga 1 y la Copa Libertadores en 2025.

Con la vista puesta en la temporada 2025, Alianza Lima está trabajando para reforzar la portería. El club ha dado un paso importante al abrir una convocatoria para las categorías menores, buscando futuras promesas que puedan sumar al primer equipo.