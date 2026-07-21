Jairo Concha confirma relación con hija de Leao Butrón con romántico mensaje en redes sociales

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El amor no tiene camisetas y así lo demostró Jairo Concha. El futbolista de Universitario de Deportes confirmó, con un romántico mensaje en redes sociales, su relación con Daniela Butrón, hija del exarquero aliancista Leao Butrón.

Jairo Concha confirma relación con Daniela Butrón

Cientos de hinchas de Universitario de Deportes se han visto sorprendidos por una inesperada noticia y no precisamente por los resultados del equipo de sus amores en el partido de la Fecha 1 del Torneo Clausura, sino porque involucra a uno de sus jugadores: ¡Jairo Concha! El mediocampista de tan solo 27 de años de edad demostró que está actualmente enamorado.

Jairo Concha, a través de su cuenta oficial de Instagram, no dudó en confirmar que su corazón ha sido conquistado nada más ni nada menos que por la hija de un ídolo de Alianza Lima y destacado guardameta, Leao Butrón. Pues bien, el joven deportista soltó un romántico mensaje para felicitar a Daniela Butrón por su cumpleaños número 30.

"Feliz cumpleaños mi amor, te amo", escribió el futbolista en redes sociales, acompañando el texto con un collage de imágenes de los momentos que han pasado juntos y en el que se ve a la hija de Butrón sostener un gran ramo de rosas rojas, acompañado de emoji de un corazón y carita de enamorado.

Con ese gesto, el jugador crema puso fin a los rumores que sonaban desde hace varios meses y confirmó su relación con Daniela Butrón, una joven influencer de contenido deportivo y comunicadora.

Jairo Concha confirma romance con Daniela Butrón.

Jairo Concha junto a Leao Butrón y Daniela Butrón.

Hija de Leao Butrón responde con emotivo mensaje

La publicación de Jairo Concha el 20 de julio disipó toda duda de que está actualmente enamorado y su corazón le pertenecería a Daniela Butrón. El mensaje romántico del deportista no tardó en ser respondido por la joven.

"Yo más, mi amor, gracias por todo", escribió la hija de Leao Butrón, junto a un emoji de carita enamorada y una canción del grupo One Direction, generando cientos de reacciones de sus seguidores y amigos. La relación no tardó en ser felicitada por sus seres queridos, quienes esperan que el romance vaya "viento en popa".

Se acabaron las especulaciones y los rumores en la farándula. El futbolista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, gritó su amor a los cuatro vientos por la hija del exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, con un romántico mensaje por su cumpleaños.