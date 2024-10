Arturo Vidal 'DISPARÓ' contra Ricardo Gareca por su ausencia en Eliminatorias: "¿Hay alguno mejor que yo?"

01/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Fuertes declaraciones. El volante chileno Arturo Vidal volvió a arremeter contra el DT de su Selección, Ricardo Gareca. Esto ocurre luego de que el entrenador de La Roja no lo convocara para las próximas fechas dobles, en el marco de las Eliminatorias 2026.

Vidal arremete contra Gareca

Durante una conferencia de prensa, Vidal fue consultado por su ausencia en la convocatoria de Gareca. Evidentemente incómodo, lanzó una contundente respuesta, dejando en claro su desacuerdo con la decisión. "¿Les sorprende que yo no esté?" , expresó.

Además, mencionó a un grupo de jugadores que tampoco han sido llamados para los próximos encuentros contra Brasil y Colombia, resaltando que deberían estar incluidos porque la selección los necesita. Fue en ese momento que comenzó lanzarle una serie de indirectas al DT.

"Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. (...) Estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar 'el Huaso', si fue el último capitán?", expresó.

🇨🇱 Fuerte reclamo de Arturo Vidal para Ricardo Gareca por su no convocatoria a la Selección de Chile.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/dogRqXUk5S — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 1, 2024

Crítica decisión de no convocarlo

Asimismo, el 'King' volvió a referirse sobre su ausencia en La Roja, indicando que las últimas decisiones de Ricardo Gareca vienen perjudicando considerablemente a su selección. Como se recuerda, Vidal tampoco participó de la Copa América.

"Quedé fuera de la Copa América estando bien y ahora ¿por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición , que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos? La selección está mal y todos lo saben", resaltó.

¿Perdió las esperanzas?

El futbolista hizo un breve análisis de la preocupante situación de Chile, país que se encuentra en la novena posición con cinco puntos, luego de perder ante Argentina y Bolivia en septiembre. Esto, prácticamente, los pone fuera de la clasificación al Mundial.

"¿Qué podemos esperar? Ojalá que saquemos un punto, que sería maravilloso, pero así a uno le da miedo. Digo las cosas como las siento, podría hablar diferente, pero es muy complicado sacar algún punto en estos dos partidos", aseguró.

Por otro lado, resaltó que no le ve futuro a la selección bajo el mando de Ricardo Gareca. "No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia que no pierde hace más de 30 partidos, no sé, y Brasil que despierta con el pie derecho y te pueden meter cuatro o cinco goles", sentenció.

Fue así que el controvertido futbolista Arturo Vidal 'disparó' contra Ricardo Gareca por no convocarlo (otra vez) a la Selección de Chile, de cara a los próximos partidos por las Eliminatorias 2026.