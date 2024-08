Renato Tapia se confiesa por primera vez tras su no participación en la Copa América: "Nunca pensé en llegar a esta decisión"

21/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Renato Tapia fue presentado como nuevo jugador del Leganés a solo dos días de su debut oficial con el equipo blanquiazul. El mediocampista nacional se mostró muy contento durante esta conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el director deportivo del club a quien agradeció profundamente por haber sido pieza clave en las negociaciones.

El futbolista respondió amablemente todas las preguntas formuladas por los medios de prensa que asistieron a este evento y también se pronunció sobre su alejamiento de la Selección Peruana durante su participación en la Copa América.

Rompió su silencio

Como se recuerda, Renato Tapia sorprendió a propios y extraños cuando no se le vio formar parte de la delegación que viajaba rumbo a Estados Unidos para ser parte de la máxima competición de selecciones de esta parte del mundo. Solo horas después, el jugador subió un comunicado a sus redes sociales donde revelaba que no estaría en dicho torneo responsabilizando a la Federación Peruana de Fútbol por no haber conseguido un seguro que cubra su integridad física en caso de una lesión, pues su contrato con Celta de Vigo estaba por terminar.

Desde aquella vez, el futbolista nacional no se había pronunciado sobre el tema hasta que este martes fue consultado durante su presentación con Leganés. El 'capitán del futuro' aseguró que nunca pensó en llegar a tomar esta decisión, pero también reveló que en cualquier momento contará con mayor detalle como realmente se dieron las cosas.

"Una decisión complicada y difícil, que nunca pensé llegar a tomar, pero es parte de esto. En su momento, se conversará y se explicará un poquito más sobre el tema. Son cosas que pasan, el fútbol tiene estas cosas, que al final no depende tanto de uno, son más administrativas y que están fuera de tus manos", ´precisó.

Confirma su regreso

A propósito de la Selección Peruana, Renato Tapia confirmó que su nuevo club ya recibió la carta de reserva enviada por la FPF por lo que su regreso al equipo de todos es inminente. Como se recuerda, Jorge Fossati aseguró que el volante siempre tuvo las puertas abiertas de la Bicolor por lo que la fecha doble de septiembre marcaría su regreso.

"A parte de los sentimientos que tenga por la Selección que ya todos saben que por ella doy todo, uno no se puede negar a un llamado, pero trataré de estar al 100 %, de enfocarme en lo que yo quiero y tratar de llegar bien, no solamente para la Selección, sino también para el Leganés", añadió.

De esta manera, Renato Tapia habló por primera vez sobre su ausencia de la Selección Peruana en la Copa América y aseguró que más adelante contará al detalle toda la verdad de lo sucedido.