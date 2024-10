Se encienden las alarmas: Gianluca Lapadula sería baja en la Selección Peruana por lesión

01/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya trabaja en las instalaciones de Videna con el grupo de convocados del torneo local pensando en los duelos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil. El entrenador Jorge Fossati dio a conocer la lista de futbolistas para esta fecha doble y uno de los nombres que sigue generando expectativa fue el de Gianluca Lapadula.

El delantero ítalo peruano dejó atrás su sequía goleadora en los últimos días luego de reencontrarse con el gol en el encuentro ante Cremonese que le otorgó a su equipo la clasificación a octavos de final de la Coppa Italia. Sin embargo, esta alegría se vería opacado por lo que se conoció previo al duelo por Serie A ante Parma en el que no fue tomado en cuenta.

¿Llegará?

Davide Nicola, entrenador del Cagliari, confirmó en conferencia de prensa que Gianluca Lapadula no sería considerado tras sufrir una lesión abdominal que no le permitía desarrollar su fútbol con total normalidad. El estratega no especificó el tiempo que el jugador estará fuera de las canchas generando incertidumbre en este lado del mundo.

"Lapadula tuvo un problema abdominal en la Coppa Italia. Presenta algunos dolores y le cuesta rotar el torso. Faltarán él y Pavoletti, pero tenemos otras parejas de ataque. De esta manera, tenemos a Wieteska, Pavoletti, Lapadula y Jankto que no estarán y esperamos recuperarlos pronto", precisó.

De esta manera, se encienden las alarmas en el equipo de todos ya que el atacante del Cagliari es uno de los más importantes en el esquema de Jorge Fossati, aunque ya lleve varias jornadas sin poder anotar con la blanquirroja.

Gianluca Lapadula se reencontró con el gol en Cagliari.

No hay nivel

Justamente, el 'Nonno' conversó con los medios de prensa previo al primer entrenamiento en Videna con los futbolistas del medio local. El estratega se mostró muy cauteloso de cara a los encuentros ante los charruas y brasileño aunque también hizo un mea culpa sobre el nivel de sus dirigidos.

"En el fútbol sudamericano no existe más lo que existía, los equipos difíciles y los equipos accesibles. Están los más fuertes y los menos fuertes, entre los más fuertes está Uruguay, juegue quien juegue, no digo que sea el más fuerte pero que está entre los más fuertes no hay ninguna duda y que Perú está entre los menos fuertes tampoco queda duda, lo dicen las tablas. Estamos entre los menos fuertes pero no somos accesibles para nadie y eso va a quedar demostrado en los próximos partidos, como ya quedó demostrado en los anteriores", añadió.

De esta manera, Gianluca Lapadula generó preocupación en la Selección Peruana tras ser baja en el último encuentro del Cagliari por una lesión abdominal.