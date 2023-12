¡Con golazo de Gianluca Lapadula! Cagliari venció 2-1 al Sassuolo en la Serie A

El delantero de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula, anotó un golazo en la victoria 2-1 del Cagliari ante Sassuolo en la fecha 15 de la Serie A.

Tras un centro pasado desde la izquierda, Zito Luvumbo controló el balón como pudo y se sacó a dos rivales de encima antes de encontrar el espacio para centrar hacia el área donde se encontraba 'Lapagol', quien bajó el esférico con su pecho y se hizo el espacio para sacar un disparo inatajable para el portero Andrea Consigli.

Con el envión anímico, los locales continuaron yendo al frente para lograr la ansiada remontada. Es así que, apareció nuevamente Luvumbo para centrar desde la izquierda, Eldor Shomurodov baja la pelota con el pechoy Leonardo Pavoletti se lanza de espaldas para anotar un golazo de chalaca y conseguir una agónica victoria.

Cabe mencionar que, Cagliari consiguió su tercera victoria de la temporada y logró alejarse un poco más de la zona de descenso. Además, Lapadula anotó su segundo tanto de la temporada y el primero por Serie A, debido a que el otro lo marcó al Udinese, en la Copa Italia.

El 14 de la Selección Peruana estuvo presente en un programa de televisión abierta y en una parte de la entrevista, el periodista resaltó el hecho que el futbolista visitó Cusco hace algún tiempo y le preguntó qué es lo que más le gusta de la cultura peruana, teniendo en cuenta el choque que existe con la cultura italiana.

El 'Bambino' contó que durante su visita a Perú, tuvo la oportunidad de visitar Cusco junto a su familia y quedó maravillado con las tradiciones y costumbres peruanas.

"En el verano pasado me fui a Machu Picchu con mi familia y conocí algo que no conocía, porque no sabía esas relaciones que los peruanos tienen con la tierra, la Pachamama, es algo que nos gustó bastante a todos, es algo que se quedó conmigo", dijo en un inicio.