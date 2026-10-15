Edge, el histórico exluchador de la WWE, anuncia su retiro: "Me estoy haciendo viejo y así es la vida"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de seis años de su regreso en el Royal Rumble 2020 para una segunda etapa como luchador profesional, Adam Copeland, popularmente conocido como Edge, pondrá un final definitivo a su carrera.

De acuerdo a lo que manifestó, tener 52 años le impide continuar en la industria incluso como un part-timer. Además, sus colegas sufrieron roturas de costillas en el último show de All Out, por lo que ello ha sido un motivo importante para tomar esta decisión.

Edge le dice adiós a la lucha libre

El deportista canadiense hizo el anuncio durante AEW Dynamite ayer miércoles 14 de octubre, luego de derrotar a Josh Alexander y conseguir su clasificación al combate Clockwork Carnage, programado para WrestleDream, el próximo sábado 17 de octubre.

En su intervención subrayó que el paso del tiempo no es en vano por lo reconoció la cercanía del final de su carrera en el cuadrilátero. Sin embargo su despedida no tiene una fecha exacta aún ni un combate definitivo confirmado.

Esta determinación también llega después de una anécdota que lo hizo reflexionar sobre su futuro. Resulta que las lesiones sufridas por su compañero Christian Cage durante un combate de escaleras en AEW All Out.

Según narró la exsuperestrella de la WWE, su colega se rompió tres costillas y padeció una lesión pulmonar esto fue lo que puso sobre la mesa los riesgos físicos que implica estar durante varios años en el ring.

"Mucha gente no sabe que en la lucha de sillas, mesas y escaleras de All-Out, mi amigo Christian Cage se fracturó tres costillas y uno de sus pulmones colapsó. Pese a eso, él fue quien alcanzó los campeonatos en la cima de una escalera", manifestó.

Taking stock following injuries to Christian Cage, Adam Copeland has announced 2027 will be his final year as a Professional Wrestler and looks to claim the AEW World Title before all is said and done #AEWDynamite is LIVE on TBS and HBO Max https://t.co/raEinvwpYB Lee también Enzo Fernández 'empujó' al árbitro durante la derrota del Manchester City por 4-2 ante el PSG October 15, 2026

¿En qué año se retirará Edge?

No obstante, hay un objetivo que Copeland tiene pendiente el cual es el campeonato mundial de AEW. Al dirigirse al público afirmó que, en el 2027, buscará de una u otra manera la presea máxima de la empresa, que sería el único título que le falta por conseguir al menos dentro de WWE y All Elite.

"El 2027 será mi último año como luchador profesional. Entiendo que no quieran que lo haga, pero es momento. Pero no me puedo ir de aquí sin ser campeón mundial de AEW. Por eso que le pasó a Christian, me puse a pensar. Mi cara ya no está en los posters de los adolescentes, me estoy haciendo viejo y así es la vida, está bien, lo entiendo. Por ello, quiero que sepan que el 2027 será mi último año como luchador", subrayó.

Es así que, el histórico exluchador de la WWE, Adam Copeland, más conocido como Edge, anunció que pondrá fin a su carrera dentro de la lucha libre profesional. La experiencia de las lesiones que sufrió un amigo lo llevó a reflexionar sobre ello y lo que implica estat en el ring durante varios años. No especificó una fecha específica, pero sí afirmó que dira adiós al cuadrilátero en el 2027.