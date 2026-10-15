Partidos de HOY, 15 de octubre: horarios, programación y canales para ver la Copa Libertadores y Europa League EN VIVO

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 15 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa y Conference League, y encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y el torneo argentino, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Europa League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Olympique Lyon vs. Crystal Palace — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | RB Salzburg vs. AC Milan — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m.| Union Sain-Gilloise vs. Real Sociedad — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Lech Poznan vs. Bayer Leverkusen — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Sparta Praga vs. Lillestrom SK — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Celje vs. Omonia Nicosia — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. |Torreense vs. Sunderland — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Olympique Marsella vs. Olympiacos — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Benfica vs. Celtic — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Juventus — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs. Anderlecht — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Stade Rennais vs. OFI — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Bournemouth vs. Strum Graz — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Jagiellonia Bialystok vs. Besiktas — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | NEC Nijmegen vs. Levski Sofia — Disney+

Tonight's action 🍿 Which game are you looking forward to? 👀 #UEL https://t.co/jwhyrgqRxx October 15, 2026

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadres tendremos un duelo entre candidatos al título:

7:30 p.m. | Estudiantes LP vs. Flamengo — ESPN/Disney+

FINALMENTE CHEGOU ELA: A QUINTA-FEIRA DE CONMEBOL LIBERTADORES! A QUINTA-FEIRA COM MENGÃO EM CAMPO! 🔴⚫️ É O INÍCIO DA NOSSA CAMINHADA NAS SEMIFINAIS! OS PRIMEIROS 90 MINUTOS DA DECISÃO EM BUSCA DO NOSSO SONHO! 🏆 O Clube de Regatas do Flamengo enfrenta o Estudiantes, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela partida de ida das semifinais da CONMEBOL Libertadores! RAÇA, AMOR E PAIXÃO EM BUSCA DO PENTA! VAAAAAAAAAMMOOOOOOOOSSSSSSSSSS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #HojeTem #FLAxEST Lee también Real Madrid logra una agónica victoria por 4-3 ante la Roma tras remontar en los minutos finales October 15, 2026

Partidos de la Conference League HOY

Por otra parte, se disputará la segunda jornada de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | HNK Hajduk Split vs. Ajax — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | RB Salzburg vs. AC Milan — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m.| CSKA Sofia vs. Monaco — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | KF Egnatia vs. Midtjylland — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | FC Lugano vs. Estrella Roja — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | KAA Gent vs. AGF Aarhus — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Panathinaikos vs. Borac Banja Luka — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. |Univeritatea Craiova vs. Getafe — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | KuPS Kuopio vs. Trabzonspor — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Riga FCV vs. Kairat Almaty — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Mjallby AIF vs. Inter Escaldes — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Copenhague vs. Sporting Braga — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Atalanta vs. Pafos — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Brighton Hove Albion vs. Kauno Zalgiris — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Twente vs. Thun — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. |SK Brann vs. Lincoln Red Imps — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Sint-Triudense VV vs. FC Iberia 1999 — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Heart of Midlothian vs. Nordsjaelland — Disney+

The MD1 entertainment awaits 🍿 #UECL https://t.co/sfjRpx4NDP — UEFA Conference League (@Conf_League) October 15, 2026

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, tenemos un solo partido programado:

6:00 p.m. | Huracán vs. Gimnasia y Esgrima LP — Disney+

Este jueves 15 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en las semifinales de la Copa Libertadores, la primera etapa de la Europa y Conference League y el torneo argentino con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.