Partidos de HOY, 15 de octubre: horarios, programación y canales para ver la Copa Libertadores y Europa League EN VIVO

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/10/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 15 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa y Conference League, y encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y el torneo argentino, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Europa League HOY
Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:
- 11:45 a.m. | Olympique Lyon vs. Crystal Palace — Disney+
- 11:45 a.m. | RB Salzburg vs. AC Milan — Disney+
- 11:45 a.m.| Union Sain-Gilloise vs. Real Sociedad — Disney+
- 11:45 a.m. | Lech Poznan vs. Bayer Leverkusen — Disney+
- 11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva — Disney+
- 11:45 a.m. | Sparta Praga vs. Lillestrom SK — Disney+
- 11:45 a.m. | Celje vs. Omonia Nicosia — Disney+
- 11:45 a.m. |Torreense vs. Sunderland — Disney+
- 2:00 p.m. | Olympique Marsella vs. Olympiacos — Disney+
- 2:00 p.m. | Benfica vs. Celtic — Disney+
- 2:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Juventus — Disney+
- 2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen — Disney+
- 2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs. Anderlecht — Disney+
- 2:00 p.m. | Stade Rennais vs. OFI — Disney+
- 2:00 p.m. | Bournemouth vs. Strum Graz — Disney+
- 2:00 p.m. | Jagiellonia Bialystok vs. Besiktas — Disney+
- 2:00 p.m. | NEC Nijmegen vs. Levski Sofia — Disney+
Partidos de Copa Libertadores HOY
De la misma manera, en la Libertadres tendremos un duelo entre candidatos al título:
- 7:30 p.m. | Estudiantes LP vs. Flamengo — ESPN/Disney+
Partidos de la Conference League HOY
Por otra parte, se disputará la segunda jornada de la fase de liga, hay nueve partidos programados:
- 11:45 a.m. | HNK Hajduk Split vs. Ajax — Disney+
- 11:45 a.m. | RB Salzburg vs. AC Milan — Disney+
- 11:45 a.m.| CSKA Sofia vs. Monaco — Disney+
- 11:45 a.m. | KF Egnatia vs. Midtjylland — Disney+
- 11:45 a.m. | FC Lugano vs. Estrella Roja — Disney+
- 11:45 a.m. | KAA Gent vs. AGF Aarhus — Disney+
- 11:45 a.m. | Panathinaikos vs. Borac Banja Luka — Disney+
- 11:45 a.m. |Univeritatea Craiova vs. Getafe — Disney+
- 11:45 a.m. | KuPS Kuopio vs. Trabzonspor — Disney+
- 11:45 a.m. | Riga FCV vs. Kairat Almaty — Disney+
- 11:45 a.m. | Mjallby AIF vs. Inter Escaldes — Disney+
- 2:00 p.m. | Copenhague vs. Sporting Braga — Disney+
- 2:00 p.m. | Atalanta vs. Pafos — Disney+
- 2:00 p.m. | Brighton Hove Albion vs. Kauno Zalgiris — Disney+
- 2:00 p.m. | Twente vs. Thun — Disney+
- 2:00 p.m. |SK Brann vs. Lincoln Red Imps — Disney+
- 2:00 p.m. | Sint-Triudense VV vs. FC Iberia 1999 — Disney+
- 2:00 p.m. | Heart of Midlothian vs. Nordsjaelland — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, tenemos un solo partido programado:
- 6:00 p.m. | Huracán vs. Gimnasia y Esgrima LP — Disney+
Este jueves 15 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en las semifinales de la Copa Libertadores, la primera etapa de la Europa y Conference League y el torneo argentino con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.