Jonathan David, figura de Canadá, elogia rendimiento de la selección peruana: "Muy difícil"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se encuentra a horas de afrontar un nuevo desafío ante su similar de Canadá. El combinado patrio dirigido por Mano Menezes buscará mejorar su actuación mostrada en el empate 1-1 ante México. En ese contexto, Jonathan David, figura del equipo canadiense, destacó el rendimiento de la Blanquirroja.

Jonathan David analiza a Perú previo al amistoso ante Canadá

En la previa del Perú vs. Canadá, el delantero del Atlético de Madrid, se refirió a la escuadra nacional y destacó las dificultades que podría tener el plantel canadiense cuando salte al terreno de juego este sábado, 3 de octubre, a partir de la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium, en Montreal, Canadá.

El ariete canadiense consideró que Perú se perfilará como un rival exigente y destacó alguna de las fortalezas que ha mostrado el equipo de todos en sus últimos compromisos.

Por ello, reveló que en el seleccionado de Canadá han realizado un análisis preliminar y sorprendió al calificar a la selección peruana como un rival con un buen esquema defensivo y complicado de vulnerar. De igual manera, subrayó la intensidad que muestran los jugadores peruanos para disputar cada balón.

"Francamente no estoy seguro Creo que discutiremos más (de Perú) este viernes, pero lo que vimos es más bien que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que son fuertes en los duelos y que también tienen bien la pelota. Veremos mucho más este viernes", manifestó en zona mixta.

Además, el futbolista señaló las diferencias de enfrentar a selecciones de Concacaf y a escuadras sudamericanas sobre todo se refirió a la manera cómo manejan los cotejos.

"Creo que es mucho más diferente porque cuando juegas contra esos países sudamericanos, creo que tienen tal vez más habilidad para saber cómo manejar el juego a su manera junto con los árbitros", señaló.

Perú vs. Canadá: fecha y hora del amistoso internacional

La selección peruana se enfrentará este sábado 3 de octubre a Canadá en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes disputará su tercer encuentro de esta gira por Norteamérica.

El encuentro se disputará en el Stade Saputo de Montreal, recinto con capacidad para más de 19 mil espectadores. Además, podrá disfrutarse a través de la señal de América TV y América tvGO.

En síntesis, en la previa del amistoso internacional contra la selección peruana, Jonathan David, destacó que el conjunto dirigido por Mano Menezes es muy difícil defensivamente, que sus jugadores son aguerridos en cada área del terreno de juego y que, a diferencia de las selecciones de Concacaf, las de Sudamérica saben manejar los encuentros.