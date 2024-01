¡El bombazo del 2024! Paolo Guerrero tendría todo listo para fichar por la UCV

Por más sorprendente que suene, Paolo Guerrero tendría todo listo para reforzar a la Universidad César Vallejo (UCV) en la temporada 2024, cerrando posiblemente el fichaje más insólito y mediático del 2024.

Según el medio 'Toca y Pasa', el 'depredador' se sumaría a la plantilla del 'poeta' en los próximos días, cerrando un millonario acuerdo. A sus 40 años, Guerrero tiene un valor de 175 mil euros en el mercado, según Transfermarkt.

Esto se complementa con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, que indicó que el club y el futbolista se reunieron a negociar.

Luego de un excelente 2023, donde anotó 11 goles en 20 partidos, además de que consiguió ganar la Liga de Ecuador y la Copa Sudamericana con LDU de Quito, Guerrero quedó libre y se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo.

En las últimas horas, se informó desde Chile que el peruano estaría entre los planes de Colo Colo, importante equipo de la ciudad de Santiago. Esto, en busca de continuar su carrera en el extranjero y disputar la Copa Libertadores, que sería una 'prioridad' para el delantero.

El presente del cuadro trujillano ilusiona. Más allá de la importante cantidad de fichajes que han realizado, la llegada del experimentado técnico, Roberto Mosquera, ha generado repercusión en la hinchada del 'poeta'.

Mosquera no escondió sus ganas por pelear por el campeonato, y manifestó que el club está en condición de pelear por 'cosas grandes'.

"Es ineludible no pensar en un título. Ha llegado un momento en el cual Vallejo tiene que pasar a la parte de equipos grandes y para ser grande hay que tener copas", expresó

En ese sentido, Mosquera reveló que Vallejo superó la crisis deportiva en la campaña pasada tras una franca reunión que tuvo con los futbolistas, donde hizo hincapié acerca de las óptimas condiciones que les otorga la institución deportiva para que se desempeñen satisfactoriamente dentro del terreno de juego.

"Llegamos en una situación un poco adversa para el equipo, pero creo que supimos enmendar el rumbo y sorprendió ir a la Sudamericana. Había que sacar esa casta a los jugadores, hacerles ver que no todos los equipos tienen la mejor sede deportiva, que no todos tienen la mejor ropa deportiva, que no todos tienen una Villa Poeta", expuso.