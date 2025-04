Entrenador de Cerro Porteño minimiza empate de Sporting Cristal: "Se llevó mucho premio"

Diego Martínez expresó su desazón tras el empate 2-2 de Cerro Porteño frente a Sporting Cristal, lamentando que su equipo no haya sabido cerrar el partido pese a contar con múltiples ocasiones claras en la 'Nueva Olla'.

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto 'azulgrana' no ocultó su frustración, señalando que le genera mucha bronca y tristeza ver cómo dejaron escapar una victoria ante un rival que, en su opinión, se llevó un resultado que no reflejó lo sucedido en el campo.

Pese al tropiezo, Martínez aseguró que seguirán trabajando con firmeza para alcanzar el principal objetivo: clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Me voy con bronca, tristeza, lo que más lamento es no haber ganado el partido porque teníamos que haberlo ganado. No cerramos cuando teníamos que hacerlo, no pudimos. Dejamos con chance a un rival que no cambió sus formas. Dejamos con vida a un rival que sobre el final se llevó, para mí, mucho premio", agregó.