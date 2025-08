Eryc Castillo se perderá duelo con Cristal: Alianza Lima informó sobre lesión que lo margina de este encuentro

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se viene un partido clave para Alianza Lima en la Liga 1 ante Sporting Cristal, para el cual no contarán con un jugador clave. El cuadro blanquiazul confirmó que el delantero Eryc Castillo se perderá el duelo por la cuarta fecha del torneo Clausura a causa de una reciente lesión.

¿Por qué no estará presente Eryc Castillo?

A través de un parte médico publicado en redes sociales, el cuadro de La Victoria dio a conocer el padecimiento que ha sufrido su futbolista. Además, dio a conocer que ya comenzó el proceso de rehabilitación de cara a próximos encuentros.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que nuestro jugador Eryc Castillo sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. El jugador ya inició sesiones de recuperación y el club brindará información sobre su evolución", manifiesta el comunicado.

Para el esquema de Néstor Gorosito, esto representa un inconveniente, por la relevancia que ha tenido el atacante ecuatoriano en su esquema. El extremo se ha destacado por la banda derecha de los victorianos y ha aportado con siete goles y cuatro asistencias, en 29 encuentros del torneo local, la Copa Libertadores y la reciente participación en la Copa Sudamericana.

Otras ausencias de Alianza Lima

Para el duelo con los cerveceros, Castillo no será la única ausencia de consideración. Se le suma la lesión que sufrió Paolo Guerrero tras el partido de vuelta ante Gremio. El club señaló que el 'depredador' sufrió un esguince de tobillo. Esta dolencia no la ha superado y por ello, no ha sido convocado para el partido de este martes.

Aunque el delantero de 41 años había entrenado junto al resto del equipo en la última práctica, el comando técnico decidió no arriesgarlo. La exigencia que representa un choque con Cristal, fue el factor que se tomó en cuenta para no incluirlo en la nómina.

Se suman a estas dos bajas, las de Piero Cari (desgarro ante Alianza Atlético), Alan Cantero (desgarro de primer grado en el bíceps femoral izquierdo frente a Gremio) y Pablo Lavandeira (esguince de tercer grado del ligamento colateral externo y un desgarro completo de tendón de bicep femoral en la rodilla izquierda tras duelo con Sao Paulo).

De esta manera, Alianza Lima perderá a varios jugadores importantes para el próximo partido ante Sporting Cristal. Las ausencias en el frente de ataque, podrían afectar su rendimiento ante los 'celestes' que llegan invictos en el arranque del Clausura.