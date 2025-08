José Cueto respalda retiro del Perú de la Corte IDH: "Se ha dedicado a proteger terroristas"

En los últimos días, la propia presidenta Dina Boluarte ha mostrado la firme intención de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio de la discusión por la ley que otorga amnistía para policías y militares involucrados en delitos de lesa humanidad.

Al conocer que el proyecto se aprobó en el Congreso y que el Ejecutivo debería promulgarla en cuestión de día, la entidad ordenó a nuestro país que desista de ello ya que atentaría contra una serie de tratados internacionales a los que nos encontramos adheridos.

A propósito de este tema, Exitosa conversó con José Cueto para conocer su parecer. Como ya lo había señalado en anteriores oportunidades, el congresista está totalmente de acuerdo con la salida del Perú de la Corte IDH.

En primer lugar, el parlamentario señaló esta entidad solamente se ha dedicado a defender terroristas y criminales a lo largo de los años y no a los familiares de militares que fueron heridos o muertos en distintos conflictos armados.

Seguidamente, el integrante de Honor y Democracia señaló que las ONG que trabajan en el país han sido las mayores beneficiadas con los fallos de la Corte IDH ya que finalmente buscan un resarcimiento económico los cuales provienen de los estados.

Por último, lamentó que este organismo internacional se inmiscuya en los temas nacionales o que ordene al Poder Judicial a no acatar la ley que sería promulgada en los próximos días.

"Estas organizaciones no tienen porque meterse en el tema y menos en la promulgación de un proyecto de ley que todavía no es ley y ya están ordenándole al país como si fuera su chacra para que no la promulgue. Pena me da escuchar a la señora Tello que da cumplimiento a las órdenes de la Corte IDH", finalizó.