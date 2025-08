Giacomo Bocchio y su emotivo mensaje tras final de 'El gran chef: famosos': "Ha sido una experiencia muy bonita"

'El gran chef: famosos' le dijo adiós a la televisión peruana luego de su última edición emitida este sábado 2 de agosto. Por ello, la producción del reality culinario preparó un programa especial donde estuvieron sus participantes más representativos y las figuras que saltaron a la fama desde su aparición a través de la señal de Latina.

Sin embargo, uno de los grandes ausentes de esta despedida fue el chef profesional Giacomo Bocchio quien había dejado el show meses atrás por distintas razones. Pese a ello, Nelly Rosinelly le dedicó unas emotivas palabras haciendo hincapié en la amistad que ambos entablaron durante el tiempo que compartieron.

A raíz de sus múltiples menciones en la última edición de 'El gran chef: famosos', el propio cocinero utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus miles de seguidores. En primer lugar, el creador de contenido agradeció las muestras de cariño por parte de sus excompañeros y televidentes de este concurso culinario.

Seguidamente, señaló que ser parte de este reality significó una importante etapa en su vida lo cual le permitió conocer a personas que a la larga se convirtieron en amigos cercanos.

"No quiero dejar de agradecer las lindas palabras que tuvieron conmigo en el programa. Muchas gracias. Participar en este programa como jurado ha sido una experiencia muy bonita para mí, muy enriquecedora también, y me quedo con esas ganas que tenemos los peruanos de querer aprender. También me quedo con las amistades que he ganado y que he construido y que seguimos cultivando, aun cuando el programa ya terminó", inició.