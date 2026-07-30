Roberto Mosquera tras la eliminación de la Sudamericana: "Vine por el torneo local"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026 luego de perder ante Red Bull Bragantino. Tras el partido, Roberto Mosquera hizo un análisis del rendimiento de sus dirigidos.

Mosquera analiza la eliminación

El técnico señaló que los 'celestes' disputaron un partido parejo ante un rival de jerarquía, aunque admitió que la falta de contundencia fue determinante en el resultado. Además, adelantó que Sporting Cristal enfocará sus objetivos en la Liga 1 para lo que resta de la temporada.

"Mou" afirmó que el marcador no representa lo sucedido dentro del campo y resaltó la calidad de Red Bull Bragantino, al que consideró un equipo con gran nivel internacional.

"Creo que hicimos un partido de acuerdo con la categoría del rival, que tiene tres equipos iguales. Una cosa es la selección de Brasil y otra el Brasileirao. Este equipo nos tocó con un nivel alto. Creo que pasamos la prueba, pero no el marcador", declaró.

Inclusive señaló que Sporting Cristal ejecutó el plan de juego planteado, aunque reconoció que la poca efectividad en ataque fue clave para quedar fuera del torneo internacional.

"Creo que cualquier peruano que ha visto el partido sabe que hicimos lo que teníamos que hacer: defendimos como teníamos que defender, perdimos dos goles también y tenemos una deuda en definición", comentó

Apunta al torneo local

Además indicó que la acumulación de partidos no permitió reforzar algunos aspectos del juego, como la definición, aunque afirmó que ahora tendrán más tiempo para trabajar y mejorar esos errores.

"Igualmente, jugar tres días es un poco difícil porque el trabajo de definición es duro, arduo; entonces, eso no se permite en la parte física antes de jugar cada tres días. Ahora vamos a tener tiempo para afinar eso, porque una cosa es no tener oportunidad de goles y otra fallar goles", expresó

Las palabras de Mosquera llamaron la atención tras la eliminación internacional, al afirmar que Sporting Cristal centrará sus esfuerzos en el torneo local. Sin embargo, el técnico explicó que su comentario no significa restarle importancia a la Copa Sudamericana.

"Ahora nos vamos a dedicar al torneo local, que es la razón por la cual he venido. No es que no me interese la Copa Sudamericana, sino que había un rival duro y todos los sabemos, pero creo que estuvimos a la altura del partido", indicó

La eliminación de Sporting Cristal dejó a Roberto Mosquera enfocado en corregir errores y preparar al equipo para el torneo local, donde buscará pelear por sus próximos objetivos.