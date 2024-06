Fossati saca las garras por Cueva y arremete contra sus detractores: "Les molesta que se recupere"

Quedan pocas horas para que la Selección Peruana debute oficialmente en la Copa América ante Chile este viernes 21 de junio en la ciudad de Dallas. Sin embargo, cuando la atención debería estar en el encuentro, Christian Cueva se convirtió en protagonista luego de las recientes declaraciones de Jorge Fossati.

Como se recuerda, el estratega uruguayo ha sido duramente criticado por llevar al exfutbolista de Alianza Lima pese a que este no suma ni un solo minuto desde hace más de ocho meses. A eso se le suma que en este tiempo estuvo en un proceso de recuperación por una lesión de ligamentos en una rodilla.

Y luego del entrenamiento de la Bicolor de este jueves, que cambió de horario a la mañana por el duelo entre Argentina vs. Canadá, Jorge Fossati conversó de manera informal con la prensa peruana y respondió a las diversas consultas que se le hizo sobre la actualidad de la Selección Peruana.

Una de los temas que más tiempo se tomó para aclarar fue sobre el presente de Christian Cueva luego de que las informaciones señalaran que está totalmente recuperado y listo para tener minutos ante los chilenos.

Fossati pareció incomodarse, pues aseguró que existe un grupo de gente que parece no gustarle el regreso del volante nacional a pesar de lo hecho con la camiseta Blanquirroja en el pasado.

"Hay gente para todo en este momento, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva y buscan poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero no me molesta lo que hablen o no hablen. Christian ha ido superando las distintas etapas de tratamiento, de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada", expresó.