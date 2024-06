Selección Peruana subió en el ranking FIFA y supera a Chile a poco del debut en Copa América

Quedan pocas horas para que la Selección Peruana debute en la Copa América cuando se mida ante Chile en la ciudad de Dallas este viernes 21 de junio. Y en la previa de este encuentro, se conoció que el combinado nacional subió en el ranking FIFA pese al complicado momento que atraviesa.

Como se sabe, Argentina, actual campeón del mundo, lidera esta prestigiosa nómina confeccionada por el máximo ente rector del fútbol mundial y el cual promedia los resultados en duelos amistosos y oficiales de cada seleccionado.

Es importante precisar que, FIFA acostumbra a publicar este ranking luego de una doble fecha como fue en la que la Selección Peruana se enfrentó a Paraguay y El Salvador. De esta manera, se pudo conocer que los dirigidos por Jorge Fossati subieron hasta la casilla 31 de dicha lista.

Asimismo, se aprecia que el equipo de todos supera por casi 9 posiciones a su rival de este viernes, Chile, en el puesto 40, pues tampoco atraviesa por un buen momento en las Eliminatorias de Conmebol.

Esto podría significar una buena noticia para los futbolistas de la Selección Peruana quienes has sido cuestionados en las últimas semanas debido al opaco rendimiento mostrado en Clasificatorias donde nos ubicamos en la penúltima casilla de la tabla de posiciones.

El entrenador uruguayo se tomó unos minutos luego del entrenamiento con los 26 seleccionados para conversar con la prensa peruana que se encuentra en Estados Unidos. Ahí, el estratega campeón con Universitario aseguró que el favoritismo de Chile no es problema para él y más bien lo toma como una oportunidad para que las cosas puedan cambiar.

"Me parece que tenemos que ser conscientes que eso no nos puede molestar a nosotros, ni enojarnos con nadie que en lo previo analiza y hoy no puede ver a la selección de Perú como favorita para nada. Esto es una realidad y lo que está en nuestras manos es usar el presente para que esa realidad cambie. A mí, personalmente, no me molesta y a los jugadores les he trasmitido eso, que la forma de hablar nuestra es adentro de la cancha y más allá de todo el folclore que tiene este partido en especial por el técnico y porque es el clásico del Pacífico", indicó.