¡No se guardó nada! Christian Cueva dispara contra sus críticos: "Están equivocados conmigo"

Christian Cueva se ha convertido en uno de los futbolistas más criticados de la actual Selección Peruana luego de meterse en la lista de 26 jugadores inscritos para la Copa América. Por ello, el hábil volante envió un fuerte mensaje a sus detractores a pocas horas del duelo ante Chile.

Como se recuerda, 'Aladino' fue convocado por Jorge Fossati para este importante torneo continental pese a que desde hace ocho meses no juega un solo minuto oficial, además de estar en proceso de recuperación de una fuerte lesión en su rodilla izquierda.

La Selección Peruana ya se encuentra en la ciudad de Dallas y este jueves cumplió su tercer día de entrenamientos al mando del técnico uruguayo. Horas antes, durante la última edición de "Al Ángulo", Diego Rebagliati compartió un mensaje que le hizo llegar Christian Cueva a través de una persona de su entorno.

Según el comentarista deportivo, el volante arremetió contra sus detractores y aseguró estar listo para demostrar su fútbol. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima, Universidad San Martín, entre otros, habría asegurado que no está para completar 90 minutos, pero sí para los últimos 20.

Jorge Fossati siguió esta misma línea y salió en defensa de Christian Cueva ante las constantes críticas por su convocatoria a la Copa América. El estratega uruguayo aseguró que existe un grupo de gente que parece no gustarle el regreso de 'Aladino' y que ponen trabas al combinado patrio.

"Hay gente para todo en este momento, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva y buscan poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero no me molesta lo que hablen o no hablen. Christian ha ido superando las distintas etapas de tratamiento, de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada", precisó.