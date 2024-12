Franco Zanelatto no seguirá en Alianza Lima: Delantero deja el equipo blanquiazul tras dos temporadas

Alianza Lima ha sorprendido a sus hinchas en las últimas horas luego de anunciar, en el último día del 2024, la salida de tres futbolistas. Tras revelar que Catriel Cabellos y Cecilio Waterman no seguirán en el plantel victoriano, ahora llegó el turno de Franco Zanelatto.

El atacante que cuenta con nacionalidad paraguaya y uruguaya, llegó a La Victoria a inicios del 2023 luego de buenas temporadas en San Martín y Alianza Atlético de Sullana. Y aunque su arranque en el equipo íntimo dejó buenas sensaciones hasta el punto de ser convocado por Juan Reynoso a la Selección Peruana, lo cierto es que su balance final no termina de convencer a los hinchas.

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima agradeció el profesionalismo de Franco Zenalatto con un comunicado publicado en sus redes sociales. El atacante solo alcanzó a anotar 4 goles en las dos temporadas que disputó alcanzando los casi 3000 minutos jugados.

De esta manera, el futbolista se convierte en uno más de los futbolistas que no seguirán en tienda íntima junto a Pablo Sabbag, Aldair Fuentes, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Franco Saravia, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Cecilio Waterman y Cristian Neira.

Juan Pablo Freytes es otro de los jugadores que no continuará en Alianza Lima, pero no por decisión del club, sino porque se concretó su venta a Fluminense por una millonaria suma. La institución victoriano anunció que la operación se dio por el 70 % del pase del defensor por lo que se guardará un 30 % para una posible venta a futuro.

Como era de esperarse, el argentino publicó un sentido mensaje despidiéndose de los trabajadores del club y de la hinchada que le mostró su apoyo desde su llegada.

"Hoy me despido de un club increíble, dónde su gente tanto hinchas como empleados hacen que día a día está institución sea gigante; agradecido del año que me hicieron vivir a mí y a mi familia, nos hicieron sentir como en casa, fueron momentos felices y otros no tantos pero el pueblo blanquiazul, el verdadero hincha siempre estuvo y acompañó en cada momento. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, kinesiólogos, staff y nuevamente nombrar al hincha aliancista por hacerme sentir uno más de ustedes, me los llevo en mi corazón y ojalá algún día vuelva a vestir estos colores", indicó.