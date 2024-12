Juan Pablo Freytes le dice adiós a Alianza Lima tras fichar por Fluminense: "Me despido de un club increíble"

El pasado viernes 27 de diciembre, Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas al anunciar la venta de Juan Pablo Freytes al poderoso Fluminense de Brasil por un millonario monto. El elenco victoriano había adquirido recientemente la carta pase del defensor argentino por un total de 100 mil dólares y ahora lo vende al fútbol brasileño por una cifra que sobrepasa los 2 millones de dólares.

Con el traspaso confirmado, el futbolista argentino utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida para los aficionados y al club blanquiazul.

Juan Pablo Freytes se mostró tremendamente agradecido con el cariño recibido en Alianza Lima desde su llegada a inicios de este 2024 asegurando que lo hicieron sentir como en casa.

"Hoy me despido de un club increíble, dónde su gente tanto hinchas como empleados hacen que día a día está institución sea gigante; agradecido del año que me hicieron vivir a mí y a mi familia, nos hicieron sentir como en casa, fueron momentos felices y otros no tantos pero el pueblo blanquiazul, el verdadero hincha siempre estuvo y acompañó en cada momento", inició.