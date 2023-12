¡Gareca dirigirá a la Selección Chilena! Iván Zamorano hace impactante revelación: "Le deseamos toda la suerte"

Tal parece que Ricardo Gareca sería el flamante director técnico de la Selección Chilena. Esto según información del exfutbolista de 'La Roja', Iván Zamorano.

Luego del tan ansiado sorteo para conocer que equipos se enfrentarán en la Copa América 2024, el exjugador de la Selección Chilena, Iván Zamorano, se animó a revelar que 'El Tigre' Gareca sería el elegido para dirigir al conjunto 'rojo'.

Según indicó, fue el mismo presidente de la Federación de Fútbol de Chile, quien le mencionó que de los 10 candidatos que tenía en mente para que tome el mando del equipo, fue Ricardo Gareca el seleccionado.

"No sé si hablaron con el presidente de la federación, pero él me dijo que tenía 10 nombres en carpeta y ¿sabes cuál fue el único que me dio? el de Ricardo Gareca, así que nuevamente creo que tendremos un técnico argentino", manifestó a la prensa.