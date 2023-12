¡A tomar nota! Ricardo Gareca explica el camino que deben seguir Piero Quispe y Joao Grimaldo para triunfar

El exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, explicó el camino que deben seguir los jóvenes talentos de la 'Blanquirroja', Piero Quispe y Joao Grimaldo, para triunfar en el extranjero y en el 'Equipo de todos'.

El 'Tigre' estableció, desde un inicio, que la resiliencia de estos jugadores será fundamental para que, una vez emigren al exterior, se mantengan en lo más alto del fútbol internacional.

"Sí, claro que Piero Quispe tiene rebeldía. Se le ve al chico. Como primera medida, eso es algo fundamental, pero yo creo que después estará en él, digo que es muy importante que aquellos jugadores que salen, como estaba escuchando que Joao Grimaldo se podría ir afuera, no se le debe permitir que vuelva porque lo más cómodo es quedarse con mi familia, en Perú", declaró en entrevista con Michael Succar y Mauricio Loret de Mola.

En esa línea, el estratega argentino precisó que aquellos futbolistas que se sobreponen al cambio de idioma, a los climas más inusitados y se integran a sus equipos en el extranjero terminan triunfando y están calificados para representar a su país.

Pese a lo dicho, el 'Flaco' apuntó que Quispe y los jugadores más jóvenes deben hallarse en un contexto favorable, en la Selección Peruana, a fin de acentuar sus virtudes. Según Gareca, se tiene que "bancar" a los chicos cuando les toque jugar.

"No sé, en un clima con jugadores de experiencia que aguantan la crítica se la van a bancar. Hay que ver si al chiquito se la bancan. Yo no digo que el chico no tenga que jugar en ese ambiente tan pesado que es la selección peruana, pero es necesario que se le contenga para que cuando le toque jugar, esté respaldado", expresó.