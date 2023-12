¿Quiere volver? Ricardo Gareca emociona a los hinchas peruanos tras posible regreso a la Selección Peruana

Ricardo Gareca volvió a pronunciarse respecto a la posibilidad de dirigir nuevamente a la Selección Peruana, dejando emocionado a más de un hincha con su respuesta.

En una reciente entrevista, el exentrenador de la 'Bicolor', recordado por llevar a Perú a un Mundial luego de 36 años, fue consultado sobre la posibilidad de retomar su puesto en la Villa Deportiva Nacional (Videna) con miras a lo que sería Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Al respecto, Gareca dejó en claro que vivió momentos muy duros junto a los jugadores peruanos, lo cual le permitió tanto a él, como a su comando técnico, creer en el desempeño de estos, por lo que se atrevió a dejar cierta esperanza de volver a nuestro país y hacerse cargo del conjunto nacional.

"Hemos vivido cosas muy fuertes con los jugadores. Nosotros creemos en el futbolista peruano ¿Cómo no voy a contemplar la posibilidad de volver a un país que me dio todo?", afirmó el exestragega de la 'Bicolor'.

Sin embargo, mencionó que, aunque quiera al Perú, no cree que por ahora pueda volver. Esto debido a la situación que atraviesa el equipo, es decir, los cuatro partidos perdidos, dos empatados y el último puesto en el que se encuentra el combinado 'blanquirrojo'.

"Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología no tendría sentido. En el sentido deportivo no lo encontraría sentido que Perú me venga a buscar ahora después de perder seis partidos, en una situación tan incómoda", precisó.

Por otro lado, se refirió al director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, recordando que su salida se dio debido a una inconformidad por parte del directivo con la manera de trabajar de todo su equipo.

Según indicó Gareca, dicha situación no permitiría que lo vuelvan a llamar para dirigir nuevamente al plantel peruano.

"Al no darse las condiciones para continuar, como no se dieron, entendimos que no estaban conformes con nuestra manera de trabajar, por eso no lo veo sentido de poder ver si podemos torcer algo. No porque uno no quiera volver al país para dirigir la selección, sino que tampoco lo hallo por parte de la federación", agregó.