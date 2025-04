Gustavo Peralta denuncia que fue interceptado por delincuentes tras el clásico: "Quisieron amedrentarme"

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La edición más reciente del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes fue un partido cargado de emociones, pero tres días después, el periodista deportivo Gustavo Peralta denunció un hecho lamentable. Según relató, fue interceptado por cuatro personas que intentaron intimidarlo.

Alianza Lima vs. Universitario empataron

El clásico entre los equipos más grandes de Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes, dejó mucha tela para cortar tanto dentro como fuera de la cancha.

En un duelo emocionante, el marcador terminó 1-1, con Kevin Quevedo adelantando a los blanquiazules y el 'Tunche' Rivera empatando para los cremas en la última jugada del encuentro. Sin embargo, fuera de los 90 minutos, otro tipo de tensión se gestaba.

Denuncia de Gustavo Peralta tras el clásico

Gustavo Peralta, reconocido periodista deportivo, cubrió el partido en vivo para la transmisión de L1 MAX. Su presencia en el estadio no solo fue notable por su trabajo, sino también por la controversia generada en las redes sociales.

Críticas virulentas, muchas provenientes de lo que él denomina "delincuentes cibernéticos", apuntaron a su labor durante la transmisión, y eso parece haber desencadenado un enfrentamiento que fue más allá de las palabras.

El domingo 6 de abril, Gustavo Peralta salió de su casa junto a su hijo para realizar unas compras cuando fue interceptado por cuatro personas. Según relató, estos sujetos lo intimidaron, aparentemente influenciados por los comentarios negativos de las redes sociales.

"El fin de semana me pasó algo que yo lo lamento. Salía de mi casa el día después del clásico con mi hijo a comprar algo y lamentablemente fui interceptado por cuatro personas, que son delincuentes ", explicó en el programa 'Hablemos de MAX'.

"Ellos quisieron amedrentarme y ajustarme , se sienten con derecho a partir de que los delincuentes cibernéticos se sienten con derecho de decir cosas sin sentido y provocar a que estos delincuentes de la calle se sientan con derecho a acercarse en la calle y te digan cosas", agregó.

Gustavo Peralta, lejos de mostrarse como víctima, destacó cómo reaccionó ante la situación. " Querían atacar, agredir, felizmente no llegó a eso porque reaccioné como tuve que reaccionar. No me victimizo, pero estoy actuando como se debe contra estas lacras ", agregó.

" No respetan que uno esté con un niño ", señaló, destacando el peligro de las palabras irresponsables en las redes sociales que pueden incitar a la violencia en el mundo real.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no solo fue emocionalmente intenso, sino que también destacó los riesgos que enfrentan los comunicadores. Gustavo Peralta denunció fue interceptado por 'delincuentes', pero reaccionó defendiendo su integridad y su familia.