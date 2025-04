Paolo Guerrero tras empate con Universitario de Deportes: "Nosotros jugamos con mucha más ambición"

Paolo Guerrero mostró su molestia e indignación por el empate de Alianza Lima 1-1 ante Universitario de Deportes en el tan esperado clásico en Matute por Liga 1. El delantero blanquiazul aseguró que su equipo fue superior y jugó con mayor determinación que su rival.

Con gol agónico del 'Tunche' Rivera, Alianza Lima empató 1-1 con Universitario en un vibrante duelo la noche de ayer, 5 de abril, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Tras el pitazo final, los jugadores del cuadro Íntimo no pudieron evitar mostrar su descontento con el resultado y por la tarjeta roja recibida contra Pablo Lavandeira, que los dejó con solo 10 hombres. Es así como ante la prensa, Paolo Guerrero no dudó en remarcar que Alianza Lima debía ser "el merecedor del triunfo".

Seguidamente, calificó como "injusto" el final del encuentro deportivo con el "compadre", ya que sostiene que Alianza Lima tuvo mayor determinación y dominio del balón. Asimismo, aprovechó en resaltar las habilidades deportivas del resto de sus compañeros en la cancha.

Pero no todo quedó ahí, ya que Paolo Guerrero siguió expresando su molestia. El experimentado atacante se refirió al gol que le fue anulado en el minuto 62 del partido y sobre la tarjeta amarilla que se ganó en el primer minuto de juego tras una falta contra el defensor William Riveros: golpeó con el codo el rostro del paraguayo, quien quedó tendido sobre el césped.

"A mí me saca una amarilla, que últimamente, ojalá puedan analizarlo, los zagueros cuando yo salto, no lo voy a hacer recto. Tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y los defensores están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado. Eso tienen que verlo porque me parece injusto", indicó en un inicio.