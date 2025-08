La legendaria banda estadounidense Limp Bizkit regresa a Perú para un explosivo y esperado concierto

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Limp Bizkit, la banda estadounidense más explosiva del mundo y que marca un antes y después en la música, regresa a Perú tras varios años de ausencia con su gira mundial "Loserville Tour" . Y no vienen solos: estarán acompañados por artistas de alto voltaje como Yungblud, Ecca Vandal, 311, Riff Raff y Slay Squad. La cita es el próximo 9 de diciembre en Costa 21. La preventa de entradas será el 7 y 8 de agosto a través de Teleticket, con un 15% de descuento para usuarios de tarjetas Interbank.

Fred Durst, Wes Borland, John Otto, Sam Rivers y Dj Lethal cuentan con una estilo desenfrenado, que fusiona nu metal, rap y una energía eléctrica inconfundible, demostrando por qué son una de las bandas más influyentes del género en el mundo. Fred Durst, líder del grupo, fue claro cuando llegaron por última vez a Perú hace unos años : "¡No vayan a trabajar, dedíquense a liberar adrenalina... porque la van a necesitar!". Esta vez no será la excepción. El show promete una nueva descarga de puro poder sonoro.

Una leyenda con himnos que no mueren

Sin necesidad de mayores presentaciones, los éxitos hablan por sí solos: "Rollin'", "My Generation", "Livin' It Up", "My Way", "Thieves", "Hot Dog" y "Nookie" forman parte de un repertorio que ha marcado generaciones. Además, la banda ha vuelto a causar sensación al participar en el proyecto de Netflix sobre el videojuego "Devil May Cry", que ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Un show para todos los gustos

Limp Bizkit ha sorprendido con la potente alineación de artistas invitados para esta gira mundial: Yungblud, el talentoso cantante británico que ha conquistado una legión de seguidores gracias a su álbum Idols. Ecca Vandal una explosión de géneros y actitud. 311, una banda con larga trayectoria y constante evolución. Riff Raff, reconocido rapero estadounidens es aclamado por su estilo libre y creatividad lírica, que lo han posicionado entre los mejores de su género. Slay Squad trae un metal moderno, envolvente y feroz, que invita a una experiencia sonora intensa y casi hipnótica.

"Loserville" promete ser una velada inolvidable para los amantes de los sonidos fuertes y auténticos. Una noche de descargas eléctricas, emociones intensas y libertad a través de la música. La cita es este 9 de diciembre en Costa 21. Preventa: 7 y 8 de agosto en Teleticket, con 15% de descuento con tarjetas Interbank.