Hernán Barcos aconsejó a Pablo Sabbag en la previa del duelo ante Cienciano: "Le dije que tenga un poquito de calma"

Alianza Lima volvió a la senda de la victoria luego de los dos empates que registró ante ADT y Sporting Cristal goleando por 3-0 ante Cienciano en Matute. Catriel Cabellos fue uno de los protagonistas de este encuentro al convertir un doblete y Pablo Sabbag decretó el tercero para los victoriano y de paso salió de una racha negativa sin poder convertir.

Como se recuerda, el atacante colombiano se lesionó a inicios de año mientras jugaba la Copa de Asia con Siria y estuvo ausente por más de seis meses. El goleador volvió para el inicio del Torneo Clausura pero a pesar de tener minutos, no podía volver a mostrar ese nivel que se le vio en el arranque de la temporada 2023.

Incluso se habló que Pablo Sabbag tendría una lesión crónica que no le permitía actuar con normalidad los 90 minutos. Pese a ello, el delantero volvió a gol y cerró la goleada de Alianza Lima ante Cienciano con lo que el elenco de Mariano Soso se quedó como único líder del Torneo Clausura.

En el final del cotejo, Hernán Barcos conversó con L1 Max y reveló haber conversado con el cafetero aconsejándolo para que tenga un poco más de calma al momento de rematar al arco. El 'Pirata' dejó en claro que es un jugador que Alianza Lima necesita por las condiciones que ha demostrado con anterioridad.

Como es una costumbre en él, Pablo Sabbag se pronunció mediante sus redes sociales luego de su tanto marcado ante Cienciano. El jugador se mostró más que emocionado con esta celebración asegurando que tiene un significado especial y que es una especie de desahogo por la difícil temporada que viene teniendo.

"Este gol tiene un significado especial para mí, no solo porque rompe una larga espera, sino porque simboliza el fin de un año durísimo. Dios me puso a prueba con una lesión que no fue fácil, pero siempre mantuve la fe y la mentalidad de que volvería más fuerte. Cada día de trabajo, cada dolor, fueron pasos hacia este momento. Quiero agradecer al increíble cuerpo médico que me acompañó en este proceso, sin su dedicación y esfuerzo no hubiera sido posible estar de vuelta en la cancha", indicó.