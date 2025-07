Rosario Sasieta niega ser parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Torres: "No tengo nada contra la 'U', pero es falso"

29/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La carrera para asumir el cargo de administrador de Universitario ya inició y en medio de ella se han barajado varios nombre. Uno de los que más polémica ha generado es la postulación de Miguel Ángel Torres para ser el reemplazante de Jean Ferrari quien le dirá adiós al club crema este 1 de agosto tras presentar su renuncia ante la SUNAT.

En las últimas horas, un grupo de hinchas del elenco estudiantil iniciaron un cargamontón contra Rosario Sasieta luego que se diera a conocer que su nombre formaba parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Torres. El documento presentado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria señala que la abogada brindaría asesoría legal gratuita en caso que Torres sea elegido para dirigir las riendas de la institución.

Rosario Sasieta desmiente ser parte del equipo de Miguel Ángel Torres

Ante ello, Exitosa conversó con la doctora Sasieta para conocer su postura ante esta información. De inmediato, la excongresista negó tajantemente esta versión asegurando que no conoce a Miguel Ángel Torres ni a nadie ligado a su persona o a Universitario de Deportes.

En primer lugar, Rosario Sasieta señaló estar completamente sorprendida con la inclusión de su nombre de manera oficial ya que tampoco conocía de la disputa que existe por obtener el cargo de administrador de la 'U'.

"Ayer en la tarde me informaron y me dijeron si yo era del equipo de trabajo de MAT, entonces yo no sabía qué cosa era MAT, si era una institución, si eran las iniciales del de alguna ONG o qué sé yo, y resulta que me entero que MAT es Miguel Ángel Torres quien está postulando a Universitario de Deportes para un cargo que no sé cuál es y yo pregunté por qué me hacían esa pregunta y me mandaron la página ocho del equipo de trabajo donde se señalaba que yo era parte de su equipo y que iba a dar la asesoría legal gratuita", inició.

Rosario Sasieta fue incluida en el equipo de Miguel Torres sin ser consultada.

Seguidamente, la exministra de la Mujer dejó en claro que no tiene nada contra los hinchas de Universitario o el propio club, sino que su única intensión era aclarar esta inclusión en la lista de Torres hecha sin ningún tipo de consulta.

"Yo no tengo nada contra la U, al contrario, hay un respeto a los hinchas, pero es falso. Entonces, yo estaba preocupada, porque usted sabe que es bien importante que mi nombre no puede estar rodeado de determinadas candidaturas que yo desconozco. Siempre me cuido mucho", añadió a nuestro medio.

Miguel Ángel Torres la contactó para disculparse

Rosario Sasieta también indicó que, tras haberlo etiquetado en diversas publicaciones a través de su cuenta de X, Miguel Ángel Torres la contactó telefónicamente para disculparse por el impase. Según indicó, la inclusión de su nombre en su equipo de trabajo fue un error administrativo que lamentan.

Luego de su charla, el aspirante a mandamás del club crema le mandó una carta haciendo oficial sus excusas.

Carta de Miguel Ángel Torres a Rosario Sasieta.

"Hoy me llamó, hemos hablado 25 minutos y me dijo que había sido un error. Un error cualquiera lo comete, pero en este error donde está el líder porque eso ha sido presentado a la SUNAT. Él lo ha presentado y él es el que firma. Me ofreció disculpas por este medio y le dije que cuando la afrenta y el daño a mi imagen ha sido causado en público, usted debe disculpas en público. Me ha mandado una carta y la he publicado. Hay algo que yo tengo es mi nombre. Yo no soy una mujer de fortuna, yo no tengo hijos, no tengo esposo pero tengo un nombre y ese nombre lo voy a defender bajo mi cadáver, eso sí", finalizó.

De esta manera, Rosario Sasieta negó tajantemente ser parte de la plancha de Miguel Ángel Torres quien se postula ante la SUNAT para el cargo de administrador de Universitario.