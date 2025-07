Rodrigo Ureña se quedará en Universitario: Volante chileno seguirá en la 'U' gracias a un exjugador de Alianza

En medio de la polémica que se vive por conocer quien será el nuevo administrador temporal de Universitario, se conoció que Rodrigo Ureña podría dejar la institución crema ante el interés de más de un equipo del extranjero. Incluso, tras el encuentro ante Comerciantes Unidos, el volante chileno pareció despedirse de la toda la hinchada que acudió al Estadio Monumental ante su inminente salida.

En primer lugar, se habló de que un grande de la Liga MX estaría muy interesado en contar con los servicios del mediocampista nacido en Chile. Sin embargo, la oferta formal nunca llegó a las oficinas del elenco estudiantil.

Seguidamente, se conoció que la Universidad de Chile quería la incorporación de Rodrigo Ureña ante la falta en su plantel de un futbolista en esa posición. Sin embargo esta posible operación también quedó desestimada por la llegada de un exjugador de Alianza Lima.

Según informó el periodista César Luis Merlo, experto en fichaje de jugadores, el elenco chileno incorporará a sus filas a Sebastián Rodríguez, volante uruguayo quien tuvo un paso por el elenco de La Victoria durante toda la temporada 2024.

Actualmente se encuentra en Montevideo City Torque, pero todo haría indicar que se convertirá en jugador del azul a partir de los próximos días. Con ello, Rodrigo Ureña se queda en Universitario en busca del ansiado tricampeonato, así lo indicó el periodista Enrique Vega de A Presión.

"Rodrigo Ureña seguirá en Universitario de Deportes. No hubo propuestas concretas desde México y el interés real de la U. de Chile quedó sin efecto. Desde Santiago me confirman que ya no se evalúa enviar una oferta tras el fichaje de Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima", señaló.