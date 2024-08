¡Toman la punta! Alianza Lima goleó 3-0 a Cienciano en Matute y es único líder del Clausura

Alianza Lima goleó 3-0 a Cienciano en Matute con doblete de Catriel Cabellos y un gol de Pablo Sabbag, ello válido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El primer tanto de los dirigidos por Mariano Soso llegó en los últimos minutos del primer tiempo gracias a Cabellos. El ataque se inició por la banda izquierda con Matías Succar, quién desdobló para Juan Pablo Freytes.

El argentino lanzó un centro que llegó hasta la zona del primer palo del arco que defiende Ítalo Espinoza. Catriel sacó una volea de izquierda y logró filtrar el balón y desatar la locura en el Estadio Alejandro Villanueva.

Al inicio del segundo tiempo, Cienciano salió a buscar el empate y lo tuvo con un gol de Romagnoli. Sin embargo, este fue anulado por el VAR por posición adelantada.

Luego de ello, Sebastián 'Bigote' Rodríguez lanzó un servicio de larga distancia que aterrizó en el área de Cienciano y este fue aprovechado por Catriel Cabellos, quién selló su doblete en el minuto 69 del compromiso.

En los últimos minutos del partido, Jhamir D'Arrigo atacó por el lado izquierdo del cuadro cuzqueño y puso un centro preciso al corazón del área, donde Pablo Sabbag aprovechó para marcar su primer gol en el torneo tras la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas.

Cabe mencionar que, el planteamiento de Mariano Soso sufrió una modificación con la salida de Franco Zanelatto por lesión en el minuto 20 de primer tiempo.

Al finalizar el encuentro y como ya es costumbre, Hernán Barcos se acercó hasta la zona mixta del Estadio Nacional para brindar sus impresiones del encuentro y pronunciarse sobre su condición física.

En relación a la dolencia que sufrió, el 'Pirata' aseguró que sintió un pequeño dolor sobre los primeros minutos del cotejo el cuál fue aumentado. Por ello, decidió avisar al banco de suplentes y pedir el cambio por precaución.

"En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo y preferí salir. Esperemos que no sea nada", expresó a los medios.