IPD reconoce a la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball hasta el 2028

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció el reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, en un paso orientado a fortalecer la organización y el desarrollo de esta disciplina en el país.

IPD reconocer a la Federación de Basket hasta el 2028

Según el comunicado difundido por el IPD, el Consejo Directivo de la institución adoptó esta decisión durante una sesión realizada el 21 de mayo de 2026. El acuerdo fue formalizado mediante la Resolución N.° 166-2026-P-CD/IPD, luego de las evaluaciones correspondientes y de la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.

Dicho reconocimiento representa un avance en el proceso de formalización de la federación y permitirá continuar las gestiones administrativas necesarias para su reafiliación a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Asimismo, facilitará la regularización de la situación de sus ligas afiliadas ante el Registro Nacional del Deporte (RENADE), aspecto importante para consolidar la estructura organizativa del básquet peruano.

📢 #Comunicado | El IPD anuncia el reconocimiento a la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball para el periodo 2025-2028. ¡Un nuevo paso para el básquet peruano! 🏀🇵🇪 https://t.co/uXKpFkxs7s — ipdperu (@ipdperu) October 12, 2026

De acuerdo con el organismo rector del deporte nacional, esta medida también abre nuevas oportunidades para los deportistas peruanos, al contribuir a la recuperación de su participación en competencias internacionales oficiales. Entre los objetivos destaca la posibilidad de fortalecer la presencia del país en eventos como los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La formalización institucional constituye un elemento relevante para el crecimiento competitivo de esta disciplina, pues permite avanzar en la organización de sus estructuras, promover mejores condiciones para los deportistas y reforzar el trabajo de las entidades vinculadas al baloncesto nacional.

En ese contexto, la regularización de la federación y de sus ligas afiliadas resulta fundamental para impulsar la planificación deportiva, fortalecer los procesos de formación y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las selecciones nacionales.

Con este reconocimiento, se busca establecer condiciones administrativas y organizativas que contribuyan a la continuidad del trabajo federativo y al desarrollo del básquet en el Perú, con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales y en la consolidación de una estructura deportiva más sólida.

Finalmente, el IPD reafirmó su compromiso con el orden, la transparencia y la institucionalidad al reconocer publicamente a la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball hasta el 2028 como parte del fortalecimiento del deporte peruano, seguidores y quienes lo practican.