Juegos Panamericanos Lima 2027: Municipalidad de Lima inicia coordinaciones para el evento

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el eventual inicio de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027, se realizó la primera reunión de trabajo entre los equipos técnicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Comité Organizador del importante evento deportivo continental.

Primera reunión para los Juegos Panamericanos 2027

Este 22 de septiembre, se llevó a cabo la jornada que tuvo como objetivo establecer las primeras acciones de coordinación necesarias para preparar a la ciudad de Lima frente a las competencias que reunirán a miles de deportistas y delegaciones internacionales.



La Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo representada por el Dr. Hans Fernando Caiazza Requena, actual presidente del Directorio de EMILIMA S.A. Su participación estará orientada a evaluar y definir las acciones que permitan contribuir al correcto desarrollo de los Juegos Lima 2027.



Durante la presentación técnica se dio a conocer la magnitud del evento. Los XX Juegos Panamericanos reunirán a representantes de 41 países del continente, con la participación de un total de 6.972 atletas. En tanto, los VIII Juegos Parapanamericanos contarán con delegaciones de 34 países y aproximadamente 2.200 paradeportistas, lo que representa un importante desafío logístico y de infraestructura para la capital peruana.

#Lima | Con el objetivo de garantizar el éxito de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027, realizamos la primera reunión de trabajo con los equipos técnicos del Comité Organizador, la cual contó con la participación del gerente municipal Alejandro... pic.twitter.com/kMYr9G9WWL — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 23, 2026

Temas abordados en la reunión

Uno de los principales aspectos abordados durante la reunión fue el transporte y la movilidad urbana. Para facilitar el desplazamiento de las delegaciones, se proyecta implementar aproximadamente 30 kilómetros de carriles exclusivos en los principales ejes críticos de la ciudad.



Estas medidas serán especialmente relevantes durante las competencias que se desarrollarán en circuitos urbanos, como la Maratón, Marcha y Ciclismo de Ruta, disciplinas que requerirán una planificación especial para garantizar el desarrollo de las pruebas y la movilidad en la ciudad.



Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció que la segunda reunión de trabajo se realizará el próximo martes 29 de septiembre. Para esta sesión se ha solicitado la participación de representantes de áreas municipales clave, entre ellas SERPAR, Fiscalización e INVERMET.



Asimismo, se coordinará con INVERMET para conocer las fechas previstas de culminación de importantes obras viales que podrían tener impacto en la organización de Lima 2027, entre ellas la Vía Rápida Juan Pablo II, Vía Rápida Canadá, Óvalo Faucett y la Vía Rápida de la avenida Javier Prado.



Finalmente, la Municipalidad de Lima inicia coordinaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y busca continuar articulando medidas interconectadas para preparar la ciudad ante este evento deportivo internacional.