Universitario anuncia histórico regreso del baloncesto en su polideportivo y apunta a la Liga de Lima

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo al partido de fútbol frente a Atlético Grau en el Monumental, el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, sorprendió con un anuncio que devuelve al club a sus raíces deportivas: el regreso del baloncesto al polideportivo crema.

En conferencia de prensa, Velazco oficializó la reincorporación de esta disciplina, recordando que la historia de la 'U' no se limita al fútbol, sino que también tuvo capítulos importantes en el básquet.

Reconocimiento y compromiso

Velazco reconoció que el baloncesto en el Perú ha estado marcado por sombras, descuido e indiferencia en su promoción. Por ello, aseguró que la institución busca recuperar y fortalecer el interés por este deporte, evocando los años en que la institución alentaba su práctica con entusiasmo.

Incluso recordó que Miguel Pellny, expresidente del club a finales de los 70 e inicios de los 80, era muy cercano al básquet antes de asumir la conducción de una institución que hoy se asocia principalmente al fútbol.

"Universitario no es solo recoger anécdotas y hazañas, sino también volver a escribirlas", remarcó.

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El #BásquetCrema está de vuelta 💪#YDaleU pic.twitter.com/vRMpjcFS0e — Polideportivo - Club Universitario de Deportes (@UPolideportivo) May 16, 2026

La voz del polideportivo

Fabricio Aservi, jefe del polideportivo, destacó que había recibido múltiples mensajes y consultas sobre si la sede retomaría la disciplina. Hoy, con emoción, pudo confirmar que el básquet regresa oficialmente.

El club se posicionará en la Liga de Lima desde la segunda división, con el equipo masculino como prioridad de resurgimiento, mientras que la rama femenina ya atraviesa un buen momento competitivo.

En la conferencia se presentaron a Nicolás La Rosa y Eric Pedersen como abanderados de la disciplina. El equipo oficial será dirigido por Tito López y estará conformado por entre 15 y 18 jóvenes. El debut en la Liga de Lima se dará el sábado 23 de mayo, con el lugar y el plantel completo a confirmarse en los próximos días.

"Este derecho de estar en la máxima élite del básquet en el Perú requería empezar desde el inicio, sin miedo a la segunda división. Hay que pelearla desde ahí", puntualizó Velazco.

Franco Velazco: "Queremos ganar como manda la historia de Universitario en la cancha los merecimientos y logros. Y este derecho de estar en la élite del básquet en el Perú requería empezar desde el inicio, como lo hace la 'U, sin miedo a la segunda".



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El administrador aseguró que Universitario podría ascender a finales de este año y comenzar a competir en primera división en 2027. Además, explicó que este plan de resurgir el básquet proviene en buena medida de la frustración de que el club no haya sido partícipe de los Panamericanos 2019 y que tampoco podrá hacerlo en los de 2027.

La idea es que la institución vuelva a tener presencia en múltiples disciplinas y que el polideportivo se convierta en un espacio de formación integral para jóvenes atletas. En tiempos donde el fútbol acapara la atención, la apuesta por el básquet reafirma que Universitario busca ser más que un club: una institución que quiere volver a sus raíces en todas las canchas.