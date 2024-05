Jefferson Farfán recuerda su paso por Alianza: "Con la U siempre me divertí, siempre les hice goles"

En una divertida conversación en el programa de YouTube 'Enfocados', Jefferson Farfán recibió a Edison Flores como invitado especial. Juntos, revivieron momentos emblemáticos del fútbol peruano, destacando la histórica victoria de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Sub 20 sobre Alianza Lima. Este encuentro no solo evocó recuerdos deportivos, sino que también reveló la pasión y rivalidad entre ambos equipos.

Edison Flores recordó con orgullo la vez que Universitario de Deportes se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20, derrotando a Alianza Lima en una intensa final. Destacó la estrategia del equipo para contrarrestar la ofensiva rival y la victoria final en la tanda de penales, un logro que quedó grabado en la historia del club.

Durante la conversación, Jefferson Farfán no pudo evitar bromear con Edison Flores sobre la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Al ver el brillo en los ojos del 'Orejas' al recordar la victoria sobre el equipo blanquiazul, la 'Foquita' lo incitó a expresar su disfrute por vencer a su eterno rival.

Jefferson Farfán reveló su deseo frustrado de jugar la final de la Liga contra Universitario, mientras que Edison Flores recordó las constantes menciones de Jefferson Farfán sobre sus goles contra el equipo crema.

Jefferson Farfán cerró el tema con nostalgia, recordando con cariño sus enfrentamientos con Universitario y la satisfacción de convertir goles que aún son recordados por los hinchas.

"Pero ahí están los videos, ¿quieres que los pase (repita)? ¿No has visto? Tú me has visto cuando eras chico. No me excitaba, siempre le metía goles a la U, siempre le metía goles. ¿Ya no te acuerdas? "Con la U siempre me divertí, la pasé bonito con la U", respondió.