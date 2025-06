¿Jesús Castillo puede llegar a Universitario de Deportes? Esto respondió Jorge Fossati

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre el presente del cuadro 'crema' y el posible fichaje de Jesús Castillo para la segunda parte del año.

En declaraciones a la prensa, el 'Nonno' reveló que el volante de Gil Vicente es una posibilidad y que se ha "avanzado bastante" en las negociones con el jugador. El exfutbolista de Sporting Cristal estuvo vinculados en los últimos días a Alianza Lima. El club portugués busca la transferencia del mediocampista y no una cesión, lo cual pone en ventaja al equipo 'merengue'.

"(Jesús Castillo) es una de las posibilidades. Por lo que sé, se ha avanzado bastante, pero no hay más que eso (...) Si está dentro de las posibilidades de Universitario y no soñar con 'chanchos gordos' hay que lo que se puede y, si no se puede, no hay que hacerlo por solo amontonar", dijo a los medios.

Asimismo, Fossati indicó que en el club están manejando con "cautela" el fichaje de un delantero al plantel y que están observando el mercado para ver las opciones que están disponibles. Del mismo modo, recalcó que no están priorizando en demasía la llegada de un atacante.

"Lo hemos ido manejando con los directivos con cautela. No se trata de amontonar jugadores, si no ver si hay disponibles o la posibilidad que refuerce el plantel. Tampoco el que viene lo hace con la camiseta de titular puesta. Aquí hay que ganarse el puesto", agregó.

Tras la victoria de la 'U' en Ayacucho, el técnico Jorge Fossati respondió a las críticas que apuntan al rendimiento del equipo, pese a los resultados obtenidos en el Torneo Apertura.

El estratega uruguayo fue consultado por el rendimiento de Aldo Corzo, autor del tanto del triunfo, y no dudó en destacar su rol clave dentro del esquema 'crema'. Sin embargo, el retorno del liderazgo en la tabla no ha disipado del todo el malestar de algunos sectores de la hinchada, que cuestionan el estilo de juego del equipo.

"Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian (...) Sí me entero, porque está el tonto que está repitiendo la frase que escuchó de alguien", expresó.