Reimond Manco pide el regreso de Christian Cueva a la Selección Peruana: "No nos sobra un jugador de su calidad"

Christian Cueva parece decidido a reencontrarse con su mejor versión. El mediocampista peruano continúa sumando minutos y generando buenas sensaciones en Emelec, club con el que ya se ha convertido en pieza clave dentro de la Liga Pro de Ecuador.

Pese a que recientemente sufrió una lesión durante un encuentro por la Copa Ecuador, su rendimiento ha convencido a varios críticos que anteriormente lo descartaban para un posible regreso a la selección peruana.

Manco admite cambio de opinión sobre Cueva

Uno de ellos fue Reimond Manco, exfutbolista y actual comentarista deportivo, quien hace unas semanas protagonizó un cruce de declaraciones con 'Aladino' y no lo consideraba apto para volver a la Blanquirroja. No obstante, el buen nivel que ha mostrado Cueva en tierras ecuatorianas lo ha llevado a rectificarse y a pedir que sea tomado en cuenta para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante su participación en el pódcast 'A la cama con el Rei', Reimond Manco explicó las razones por las que ha cambiado su opinión sobre Christian Cueva. "Cuando recién empezó a jugar en Cienciano mostró de que estaba llevando bien su vida personal y eso se veía reflejado en el campo. Dije que era muy pronto para convocarlo porque tenía que alargar ese buen momento, tener más continuidad, y hoy por hoy la tiene", comentó.

El exjugador también destacó las cualidades técnicas de Cueva y su importancia dentro de la cancha: "Yo creo que lo más probable en la próxima fecha de Eliminatoria tiene que ser convocado. No nos sobra un jugador de su calidad, que filtre esos pases, que lleve la manija del equipo, un '10′ con sus características. Hoy por hoy está teniendo un buen momento, ha alargado esa continuidad y lo lógico sería que lo convoquen".

"Si juega bien, lo digo; si juega mal, también"

Manco aprovechó para aclarar que no mantiene ningún problema personal con el volante de Emelec, y que sus críticas anteriores se basaron estrictamente en el análisis deportivo. "Quiero dejar en claro que yo no tengo nada personal con nadie y que si juega bien se va a decir que juegue bien, y si juega mal también lo tengo que decir; así se moleste, así haga su pataleta. Me pagan por esto, por comentar, por hacer el análisis y por decir las cosas como son", sentenció.

Asimismo, enfatizó que sus observaciones no buscan invadir la vida privada de los jugadores. "Ojo, sin faltar el respeto a nadie, sin agarrar a alguien de objeto de burla o hablar de su vida privada. A fin de cuentas, es su vida personal, a nadie le interesa, pero yo hablo de lo que hace o deja de hacer en el campo de juego", puntualizó.

De esta manera, Reimond Manco se suma al grupo de voces que valoran el esfuerzo y evolución de Christian Cueva, quien parece decidido a volver a vestirse con la camiseta de la selección peruana y aportar en el duro camino hacia el Mundial 2026.