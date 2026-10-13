Siete regiones de Chile bajo alerta meteorológica debido a fuertes tormentas eléctricas y granizadas

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la tarde del martes 13 de octubre se registraron diversas tormentas eléctricas y caída de granizo en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. El evento climatológico impactó en los sectores de Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y La Florida, donde los residentes presenciaron el fenómeno.

Ante ello, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso formal que abarca desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío. Estas condiciones de inestabilidad climática, marcadas por fuertes ráfagas de viento, se mantendrán activas de forma ininterrumpida hasta el cierre de la jornada del miércoles 14 de octubre.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Este martes se ha registrado una fuerte tormenta eléctrica en Santiago de Chile, capital del país vecino del sur, acompañada de granizo, lluvia y ráfagas de viento que han sorprendido a los ciudadanos.



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Alerta meteorológica abarca 7 regiones del territorio chileno

El reporte de la entidad detalla que la actividad atmosférica traerá eventos localizados a gran escala. Las zonas involucradas comprenden la franja litoral, la cordillera de la Costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera alta.

Cabe mencionar que las alertas involucran específicamente a la Región de Coquimbo, la Región de Valparaíso, la Región Metropolitana, la Región de O'Higgins, la Región del Maule, la Región de Ñuble y la Región del Biobío. Se instó a los locales a vigilar continuamente los avisos del tiempo frente a variaciones imprevistas.

La población de estas localidades deberá continuar atenta a los próximos boletines oficiales, dado que las variaciones atmosféricas exigen un constante monitoreo para evitar situaciones que expongan a los transeúntes a los granizos o ráfagas de viento en sectores altamente localizados.

Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega un reporte de las afectaciones debido a evento meteorológico en curso en la Región Metropolitana, y hace un llamado a evitar situaciones de riesgo. Información en desarrollo. Revisa más recomendaciones en https://t.co/ZtjdRKDXlv — SENAPRED (@Senapred) October 13, 2026

Senapred establece recomendaciones para locales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres implementó medidas precautorias para minimizar los riesgos ciudadanos. Entre las indicaciones principales destaca la necesidad de refugiarse en infraestructuras sólidas y evitar manipular objetos metálicos como tendederos, instrumentos agrícolas o herramientas de construcción.

Además, se solicitó tomar distancia de maquinaria pesada, alambrados, rejas metálicas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes de alumbrado o antenas. Si una persona se encuentra en un terreno montañoso o campo abierto, la instrucción oficial es agacharse cerca del suelo en una quebrada seca sin curso de agua.

Por último, para aquellos ocupantes de vehículos, la disposición exige quedarse en el interior con el motor apagado y las lunas cerradas. Asimismo, se procedió a la cancelación total de deportes náuticos, el ingreso a cuerpos de agua y la suspensión de faenas marítimas de pesca y carga.